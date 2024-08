AirPods perdidos ou roubados? Veja como recuperá-los!

Altura de férias é onde se vê mais pessoas "à nora" sem saber onde estão os auscultadores... entre outros bens pessoais. Há pessoas que têm o dom de perder tudo. São pessoas mais descontraídas, digamos. Mas, para quem teve o azar de perder os seus AirPods, deixamos a dica para os recuperar.

A Apple tem um sistema fantástico para localizar objetos. Seja através dos AirTags, seja através da Rede Encontrar ou através dos dispositivos Apple dentro da app Encontrar, pode ser simples perceber onde está a sua mala, a carteira, mochila, o seu iPhone, o seu computador, ou até onde estão os seus auscultadores.

Perdeu os AirPods? Eis como os encontrar

Os AirPods são pequenos, o que os torna fáceis de perder. Estão entre as almofadas do sofá em casa, ou deixou-os no ginásio? Não estão entre os bancos no avião? Bom, provavelmente podem ter sido roubados (como neste caso). Se os seus AirPods se perderam, pode tentar encontrá-los novamente com as dicas deste artigo.

Atente que, se os perdeu, pode procurá-los por sua conta e risco, mas se foram roubados, tenha atenção, é melhor chamar a polícia para o acompanhar nesta investigação. Afinal de contas, não se sabe com que bandidagem se está a lidar.

A maioria das dicas neste artigo aplica-se aos AirPods normais, bem como aos AirPods Pro e AirPods Max. Por isso, independentemente dos AirPods que perdeu, estas dicas vão ajudá-lo a encontrá-los novamente. Também funciona com alguns produtos Beats, como o Powerbeats Pro e o Beats Flex.

AirPods na app Encontrar

Pode encontrar os seguintes modelos através da app Encontrar:

AirPods 3

AirPods Pro (todas as gerações)

AirPods Max

Já há algum tempo que era possível encontrar estes AirPods na aplicação Encontrar, mas, mais recentemente, estes comportam-se mais como um AirTag, para que outros possam ajudar a encontrá-los.

A tecnologia Bluetooth permite que outros iPhones transmitam anonimamente a localização dos seus AirPods através da rede Encontrar. Isto é possível graças ao emparelhamento com o seu Apple ID.

A vantagem desta funcionalidade é que já não tem de confiar na localização com que o iPhone se ligou pela última vez aos AirPods. Poderia ser num comboio, por exemplo, mas é claro que este já partiu há muito tempo e o último local já mudou.

Se não quiser utilizar a funcionalidade, pode desativá-la. Certifique-se de que o iPhone está ligado aos AirPods e vá a Definições > Bluetooth > O ícone i junto aos AirPods e desative a opção Encontrar rede.

Também pode ir direto pelo menu AirPods:

Ao desligar esta funcionalidade, a localização dos AirPods continuará a funcionar se, por exemplo, tiver “emprestado” os seus auscultadores a um amigo ou se tiver sido vítima de roubo. Contudo, apesar de poder ver onde estão, e até ir atrás deles, não existe um bloqueio de ativação nos AirPods, por isso, se alguém encontrar os seus auriculares, pode desligá-los e começar a utilizá-los.

Procura precisa com os AirPods Pro

Com os AirPods Pro 2022/2023, pode fazer uma procura ainda mais precisa através da função Encontrar por perto. Isso acontece porque a caixa dos auscultadores tem um chip U1 integrado para a banda ultralarga. Para além do Bluetooth, pode também utilizar a banda ultralarga para determinar com precisão a localização, distância e direção em que se encontram os seus AirPods. Isto funciona muito melhor do que utilizar apenas o Bluetooth.

Para uma experiência completa:

AirPods Pro 2022 ou 2023 (com chip U1)

iPhone 11 ou mais recente (com chip U1)

Se os seus AirPods não estiverem ligados, vá diretamente à aplicação Encontrar e toque nos seus AirPods no separador Dispositivos. Toque em Encontrar para navegar até eles.

Caminhe à volta e siga as instruções no ecrã. Verá a distância estimada e, à medida que se aproxima, sentirá toques e sinais sonoros de que está perto.

Os AirPods podem estar num piso diferente. Se estiver suficientemente perto, a opção Reproduzir som Desativado permite-lhe reproduzir um som. Isto funciona ainda melhor nos AirPods Pro 2, uma vez que têm um altifalante no interior.

Ver localização de AirPods perdidos

Para outros AirPods, a localização depende do modelo. Se tiver os AirPods de primeira ou segunda geração, só pode ver o local onde foram ligados pela última vez ao iPhone. Também é possível reproduzir um som, desde que estejam ligados.

Se tiver os AirPods 3, AirPods Pro 2019 ou AirPods Max, verá uma localização mais exata e poderá procurá-los com mais precisão. Mas estes ainda não têm um chip U1 a bordo e não mostram uma seta verde.

Siga estes passos para encontrar AirPods perdidos:

Abra a aplicação Encontrar ;

; Aceda ao separador Dispositivos ;

; Toque nos AirPods e verá a sua localização no mapa, para saber onde começar a procurar.

Tem AirPods adequados? Toque em Encontrar para procurar com mais precisão.

Com um auricular solto, poderá ver uma vista diferente:

Reproduzir áudio em AirPods perdidos

Não consegue encontrar os seus AirPods ou ainda não sabe por onde começar a procurar? Então também pode reproduzir um som:

Na aplicação Encontrar, vá para os seus AirPods;

Selecione a opção Reproduzir som;

Quando os AirPods estiverem ligados, ouvirá um som.

Toque em Parar som quando tiver encontrado os AirPods. Pode parar o som de ambos os AirPods ou apenas do esquerdo ou do direito.

Por vezes, nos AirPods mais antigos, o som pode demorar a ser reproduzido. Nem sempre é muito preciso, mas, à medida que as versões se tornam mais recentes, a funcionalidade funciona muito bem.

Se os AirPods estiverem descarregados ou fora de alcance, poderá ver o texto Nenhum local encontrado ou Offline. Nesse caso, não é possível reproduzir um som. Poderá ver a localização da última localização conhecida. Se os AirPods (Pro) estiverem no estojo de carregamento, também não verá uma localização.

Pode ver os AirPods Max durante até 18 horas na aplicação Encontrar se estiverem na Smart Case. Se não estiverem guardados na Smart Case, podem ser vistos até 72 horas.