Quais são os vídeos mais e menos gostados de sempre no YouTube?

O YouTube tem vídeos com milhares de milhões de visualizações, mas poucos conseguem transformar a reação dos utilizadores num verdadeiro recorde. Conheça os 5 vídeos mais gostados e os 5 vídeos mais rejeitados da história da plataforma.

Os vídeos mais gostados do YouTube

O ranking dos vídeos mais gostados está em constante mudança, uma vez que os utilizadores continuam a adicionar gostos aos conteúdos mais populares. Os valores abaixo correspondem ao ranking disponível em setembro de 2026.

1️⃣ Would You Fly To Paris For A Baguette

O reel de MrBeast ocupa atualmente o primeiro lugar entre os vídeos com mais gostos no YouTube, com cerca de 58,7 milhões de gostos e aproximadamente 1,8 mil milhões de visualizações. O resultado é particularmente interessante porque ultrapassou conteúdos musicais que durante anos dominaram este tipo de classificação.

2️⃣ Despacito

Durante anos, "Despacito", de Luis Fonsi com Daddy Yankee, foi um dos principais símbolos do domínio da música no YouTube. Atualmente, surge em segundo lugar, com cerca de 56,6 milhões de gostos e mais de 9,1 mil milhões de visualizações.

O vídeo continua a demonstrar uma combinação rara de alcance mundial, longevidade e enorme capacidade de repetição. O facto de continuar entre os conteúdos mais gostados tantos anos depois do lançamento é um dos melhores exemplos da força dos êxitos musicais na plataforma.

3️⃣ See You Again

"See You Again", de Wiz Khalifa com Charlie Puth, aparece em terceiro lugar, com aproximadamente 47 milhões de gostos e 7,1 mil milhões de visualizações.

Associada à banda sonora de "Velocidade Furiosa 7", a música tornou-se também uma homenagem ao ator Paul Walker. Essa componente emocional ajudou a transformar o vídeo num fenómeno global e contribuiu para a sua extraordinária longevidade.

4️⃣ Baby Shark Dance

O fenómeno infantil da Pinkfong surge em quarto lugar, com cerca de 46,9 milhões de gostos e impressionantes 17,3 mil milhões de visualizações.

Curiosamente, o mesmo vídeo também aparece na lista histórica dos conteúdos com mais "Não gosto". Antes de o YouTube ocultar essa métrica, "Baby Shark Dance" tinha acumulado quase 15 milhões de "não gosto".

5️⃣ Our MOST INTENSE Balloon Popping Race

O quinto lugar pertence ao canal How Ridiculous. O reel registava cerca de 43,1 milhões de gostos e aproximadamente 1,4 mil milhões de visualizações no ranking consultado.

A presença deste conteúdo no top 5 mostra que a popularidade no YouTube não depende exclusivamente da música. Desafios visuais, experiências e formatos fáceis de compreender sem depender de uma língua específica também conseguem alcançar uma audiência global.

Os vídeos menos gostados do YouTube

Aqui é necessário fazer uma distinção importante. Desde 13 de dezembro de 2021, o YouTube deixou de apresentar publicamente o número de "não gosto" nos vídeos. Por isso, o ranking seguinte utiliza os últimos números públicos disponíveis antes da alteração.

1️⃣ YouTube Rewind 2018

O "YouTube Rewind 2018: Everyone Controls Rewind" é, de longe, o caso mais famoso. O vídeo acumulou 20,358 milhões de "não gosto" até à retirada do vídeo do mundo online, ficando com uma taxa de rejeição estimada em 86,63%. O YouTube tornou privados todos os Rewinds desde 2010 até 2919.

O vídeo pretendia celebrar os principais fenómenos e criadores do YouTube em 2018, mas acabou por provocar uma reação negativa extraordinária. Muitos espectadores consideraram que a produção não representava verdadeiramente aquilo que estava a acontecer na comunidade da plataforma.

2️⃣ Baby Shark Dance

Apesar de ser simultaneamente um dos vídeos mais gostados e mais vistos do YouTube, "Baby Shark Dance" também ocupa o segundo lugar na lista histórica dos conteúdos com mais "não gosto". Antes da alteração de 2021, acumulava aproximadamente 14,972 milhões de "não gosto".

3️⃣ Sadak 2 Trailer

O trailer de "Sadak 2" ocupava o terceiro lugar, com cerca de 13,667 milhões de "não gosto" e uma taxa de rejeição próxima dos 95%. A reação ultrapassou largamente a avaliação do próprio trailer.

O conteúdo foi publicado num período de forte discussão sobre nepotismo na indústria cinematográfica indiana, e muitos utilizadores utilizaram o botão de "não gosto" como forma de expressar a sua insatisfação com o contexto em torno da produção.

4️⃣ Baby

Antes do aparecimento do YouTube Rewind 2018, a "Baby", de Justin Bieber com Ludacris, manteve durante anos o título de vídeo menos gostado da plataforma. O videoclipe acumulava 12,476 milhões de "não gosto" na última contagem pública utilizada para estes rankings.

5️⃣ Johny Johny Yes Papa

O quinto lugar pertence a "Johny Johny Yes Papa", do canal LooLoo Kids. O vídeo tinha aproximadamente 11,954 milhões de "não gosto" antes de a plataforma esconder esta métrica.

Tal como acontece com "Baby Shark", trata-se de conteúdo infantil com uma audiência gigantesca. A sua presença nesta lista reforça uma tendência curiosa: vários dos vídeos com maior número absoluto de "não gosto" são também conteúdos destinados a crianças.

Porque deixou o YouTube de mostrar os "não gosto"

A decisão de ocultar a contagem pública foi anunciada pelo YouTube em novembro de 2021 e começou a ser aplicada gradualmente. A empresa explicou que pretendia reduzir os chamados "ataques de não gosto", nos quais grupos de utilizadores coordenavam grandes volumes de avaliações negativas contra determinados vídeos.

O botão "não gosto" não desapareceu. Os espectadores continuam a poder utilizá-lo para fornecer feedback e influenciar as suas recomendações, enquanto os criadores conseguem consultar a contagem nas ferramentas de análise do YouTube Studio.

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