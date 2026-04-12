Artemis II: Apple celebra as fotografias tiradas com o iPhone 17 Pro Max no espaço
O regresso à Terra da tripulação da Artemis II marca o fim de uma viagem sem precedentes em torno da face oculta da Lua. Para a Apple, foi a oportunidade de destacar o iPhone 17 Pro Max e a qualidade das fotografias, uma vez que o smartphone esteve no espaço.
Artemis II e iPhone 17 Pro Max fizeram história
Tim Cook, CEO da Apple, e Greg Joswiak, vice-presidente responsável pelo marketing, publicaram uma mensagem no X (ex-Twitter) para felicitar os astronautas da Artemis II.
Congratulations to Artemis II on a successful mission! You captured the wonders of space and our planet beautifully, taking iPhone photography to new heights, and we’re grateful you shared it with the world. Your work continues to inspire us all to think different. Welcome home!
— Tim Cook (@tim_cook) April 11, 2026
Parabéns à Artemis II por esta missão bem-sucedida! Captaram de forma magnífica as maravilhas do espaço e do nosso planeta, levando a fotografia do iPhone a novos patamares, e estamos gratos por terem partilhado isso com o mundo. O vosso trabalho continua a inspirar-nos a pensar de forma diferente. Bem-vindos de volta!
Escreveu Tim Cook.
Por sua vez, Greg Joswiak expressou o seu orgulho face a esta proeza tecnológica:
Bem-vinda de volta a tripulação da Artemis II! Sentimo-nos honrados por os astronautas da NASA terem levado o iPhone com eles para o espaço. É um pequeno passo para o iPhone, mas um salto gigante para as selfies espaciais.
Esta última frase é uma referência ao que declarou Neil Armstrong quando esteve na Lua em 1969:
É um pequeno passo para o homem, mas um salto gigante para a humanidade.
O iPhone 17 Pro Max no espaço
Esta presença do iPhone 17 Pro Max no espaço não é fruto do acaso. Em fevereiro, a NASA anunciou que o iPhone passou com sucesso os testes para utilização prolongada em órbita.
Cada membro da tripulação, composta por quatro pessoas a bordo da nave Orion, dispunha assim de um exemplar para os seus registos pessoais.
As imagens publicadas comprovam essa performance. A 2 de abril, no segundo dia da missão, o comandante Reid Wiseman e a especialista de missão Christina Koch utilizaram a câmara frontal do iPhone 17 Pro Max para captar a Terra através de uma das janelas principais.
Imagens originais: Imagem 1 # Imagem 2 # Imagem 3
Embora estas fotografias com smartphone impressionem, o equipamento da missão incluía também outras ferramentas como as Nikon D5, Nikon Z 9 e a câmara GoPro HERO4 Black.
A missão Artemis II representa um marco histórico, sendo a primeira missão tripulada em direção à Lua desde 1972. Ao alcançar a face oculta da Lua no início da semana, a tripulação estabeleceu um novo recorde de distância percorrida pelo ser humano longe da Terra.
Embora a Orion não possua capacidade para aterrar na Lua e se trate apenas de um sobrevoo, o feito continua a ser relevante. Para uma aterragem na Lua, será necessário aguardar pela missão Artemis IV, prevista para o início de 2028.