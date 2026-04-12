Artemis II: Apple celebra as fotografias tiradas com o iPhone 17 Pro Max no espaço

O regresso à Terra da tripulação da Artemis II marca o fim de uma viagem sem precedentes em torno da face oculta da Lua. Para a Apple, foi a oportunidade de destacar o iPhone 17 Pro Max e a qualidade das fotografias, uma vez que o smartphone esteve no espaço.

Artemis II e iPhone 17 Pro Max fizeram história

Tim Cook, CEO da Apple, e Greg Joswiak, vice-presidente responsável pelo marketing, publicaram uma mensagem no X (ex-Twitter) para felicitar os astronautas da Artemis II.

Parabéns à Artemis II por esta missão bem-sucedida! Captaram de forma magnífica as maravilhas do espaço e do nosso planeta, levando a fotografia do iPhone a novos patamares, e estamos gratos por terem partilhado isso com o mundo. O vosso trabalho continua a inspirar-nos a pensar de forma diferente. Bem-vindos de volta!

Escreveu Tim Cook.

Por sua vez, Greg Joswiak expressou o seu orgulho face a esta proeza tecnológica:

Bem-vinda de volta a tripulação da Artemis II! Sentimo-nos honrados por os astronautas da NASA terem levado o iPhone com eles para o espaço. É um pequeno passo para o iPhone, mas um salto gigante para as selfies espaciais.

Esta última frase é uma referência ao que declarou Neil Armstrong quando esteve na Lua em 1969:

É um pequeno passo para o homem, mas um salto gigante para a humanidade.

O iPhone 17 Pro Max no espaço

Esta presença do iPhone 17 Pro Max no espaço não é fruto do acaso. Em fevereiro, a NASA anunciou que o iPhone passou com sucesso os testes para utilização prolongada em órbita.

Cada membro da tripulação, composta por quatro pessoas a bordo da nave Orion, dispunha assim de um exemplar para os seus registos pessoais.

As imagens publicadas comprovam essa performance. A 2 de abril, no segundo dia da missão, o comandante Reid Wiseman e a especialista de missão Christina Koch utilizaram a câmara frontal do iPhone 17 Pro Max para captar a Terra através de uma das janelas principais.

Imagens originais: Imagem 1 # Imagem 2 # Imagem 3

Embora estas fotografias com smartphone impressionem, o equipamento da missão incluía também outras ferramentas como as Nikon D5, Nikon Z 9 e a câmara GoPro HERO4 Black.

A missão Artemis II representa um marco histórico, sendo a primeira missão tripulada em direção à Lua desde 1972. Ao alcançar a face oculta da Lua no início da semana, a tripulação estabeleceu um novo recorde de distância percorrida pelo ser humano longe da Terra.

Embora a Orion não possua capacidade para aterrar na Lua e se trate apenas de um sobrevoo, o feito continua a ser relevante. Para uma aterragem na Lua, será necessário aguardar pela missão Artemis IV, prevista para o início de 2028.