Quer problemas com a justiça? Então roube uns AirPods

A Apple tem um sistema poderoso, global e muito bem afinado. A Rede Encontrar conta com os AirTags para localizar objetos perdidos. Contudo, os dispositivos Apple, como os AirPods, também estão nessa rede, e poderão levar a polícia até sua casa, se roubar estes auscultadores.

Muitas vezes as histórias contam não só o que se passou, mas, acima de tudo, exploram as possibilidades tecnológicas dos dispositivos utilizados.

É um pouco assim que tem sido com os AirTags que ajudam as pessoas a recuperar as suas bagagens perdidas, os seus equipamentos roubados e até permitem às forças de autoridade seguir o caminho da droga. No entanto, a Apple blindou uma série de dispositivos com a mesma capacidade dos AirTags, como, por exemplo, os AirPods.

AirPods: De perdidos a roubados

O avião de Alisabeth Hayden aterrou em São Francisco, vindo de Tóquio, Japão, e a mulher levantou-se para sair do avião. Ainda dentro do avião, já na porta, Alisabeth percebeu que deixou o seu casaco no assento da aeronave. No bolso do casaco estavam os AirPods. Ainda tentou voltar ao lugar, mas foi barrada pela hospedeira.

Percebi antes mesmo de sair do avião, mas a hospedeira recusou-se a deixar-me voltar ao meu lugar para recuperar o casaco.

Disse a mulher à CNN.

Do lado de fora do avião, Alisabeth esperou que a hospedeira fosse buscar o casaco. Agarrou no casaco e apressou-se a embarcar noutro voo, para Seattle. Foi então que deu conta que os seus AirPods haviam desaparecido.

Os bolsos estavam abertos, e os meus AirPods tinham desaparecido

Disse Alisabeth.

Claro que, uma vez que os AirPods da Apple são localizáveis através da rede Encontrar (Find My), Alisabeth usou a aplicação no seu iPhone para ver a localização dos auscultadores "perdidos". Enquanto os AirPods estavam inicialmente ainda no aeroporto de São Francisco, pouco tempo depois mudaram-se para uma unidade da United Cargo no aeroporto.

Horas mais tarde, os AirPods foram localizados num endereço residencial em San Mateo, na Bay Area.

A mulher contactou a United e o Aeroporto de São Francisco para relatar o incidente, mas nada foi feito a esse respeito. Posteriormente contactou a polícia e obteve ajuda de um detetive que trabalhava para a polícia de São Mateo.

Juntos, seguiram os AirPods até à casa de um empregado do aeroporto que tem a tarefa de carregar alimentos para a aeronave.

Funcionário poderia ter sido acusado de roubo

Alguns dias mais tarde, a detetive telefonou-lhe novamente para dizer que o funcionário tinha sido interrogado. Inicialmente negou ter os AirPods, até lhe terem sido mostradas as imagens de localização que indicavam a sua casa como paradeiro dos auscultadores.

O funcionário disse que tinha de facto uns AirPods, mas que tinha sido um empregado de limpeza das aeronaves que os oferecera. A pessoa que esteve na limpeza da aeronave negou ter conhecimento da situação.

Quase duas semanas mais tarde, a mulher recuperou os seus AirPods, mas os auscultadores não estavam em boas condições. Após várias queixas, a United deu-lhe 271,91 dólares para comprar uns novos AirPods, mais 5.000 milhas de bónus como pedido de desculpas.

Embora estes AirPods não sejam tão caros como um iPhone ou um iPad, a acusação de roubo poderia ter avançado contra o funcionário envolvido. A United assumiu a culpa, mas o seu empregado poderá ter de responder num inquérito interno.