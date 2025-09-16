Procura por pré-vendas do iPhone 17 muito superior à do iPhone 16

A Apple abriu as pré-vendas dos seus novos iPhones. Do modelo 17, passando pelo Air, até ao Pro Max, os preços não ficaram mais baratos, mas isso, parece, não tem influência nas vendas. Segundo o conhecido analista do mercado Apple, Ming-Chi Kuo, este ano está a correr melhor do que o ano passado. A questão é: mas qual iPhone 17 vende melhor?

O iPhone Air não está a convencer?

Os modelos Pro e a versão base tiveram bom desempenho, mas o iPhone Air está a ficar para trás, diz o analista Ming-Chi Kuo. Estes dados são possíveis retirar agora que passaram alguns dias desde que a Apple abriu as pré-vendas do iPhone 17. Há um relatório inicial que sugere que a empresa deverá registar números de vendas robustos.

De acordo com o analista Ming-Chi Kuo, a procura de pré-venda no primeiro fim de semana da série iPhone 17 (base, Pro e Pro Max) é 25% superior à das pré-vendas do iPhone 16. Dos três modelos em continuidade, o Pro Max foi o que se saiu melhor.

A procura pelo iPhone 17 Pro Max é 60% superior à registada pelo iPhone 16 Pro Max.

Já é difícil comprar o iPhone 17 Pro Max para uma data próxima

A data oficial de lançamento é 19 de setembro, mas, segundo podemos ver, os prazos de entrega de alguns dos novos iPhones já escorregaram para entre uma e três semanas.

A maior procura pelos modelos Pro pode ser atribuída a câmaras melhoradas, um chip atualizado, um novo design e uma dissipação de calor mais eficiente graças a uma nova câmara de vapor. A versão base também inclui um chip mais rápido, melhores câmaras e maior capacidade de armazenamento.

As coisas não parecem correr tão bem para o mais recente iPhone. O iPhone Air estará disponível para compra a partir de 19 de setembro, mas Kuo afirma que a procura em pré-venda é inferior à do iPhone 16 Plus, que veio substituir.

Ironia das ironias: foi precisamente a baixa procura pelo modelo Plus que terá levado a Apple a considerar um novo formato.