PplWare Mobile

Jornalista desmontou o novo AirTag 2 e encontrou uma “falha grave”

· Apple 7 Comentários

Imagem: ZDNET

Fonte: ZDNET

Neste artigo: ,

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

  1. guilherme says:
    6 de Fevereiro de 2026 às 12:31

    Acham que é mesmo uma falha?
    Eu tenho 3, nos 2 carros e na moto e a primeira coisa que fiz foi inutilizar os speakers, não quero facilitar a vida aos bandidos.

    Responder
  2. Fernando says:
    6 de Fevereiro de 2026 às 12:33

    A apple não quer dificultar a retirada do speaker e bem eu tambem retirei o speaker do meu de 1º geração o speaker retira boa parte das utilizações. Eu não quero um airtag para meter nas chaves ou na carteira quero meter num carro ou num mota para ser um dispositivo de localização bem barato no entanto se me roubarem o carro e tiver um airtag aos gritos facilmente o atiram pela janela

    Responder
    • Zé Fonseca A. says:
      6 de Fevereiro de 2026 às 14:16

      continuo sem perceber porque metem isto nos carros.. qual o interesse de saber onde anda o carro roubado? participa-se ao seguro e às autoridades, problema resolvido.
      a maior utilidade dos airtags é saberes onde estão coisas que perdes ou não sabes onde deixaste, para roubos ou extravios só vejo utilidade em bagagem

      Responder
  3. Vá lá... says:
    6 de Fevereiro de 2026 às 12:45

    Malta do pplware, corrijam o texto, por favor: é “difícel” ler coisas mal escritas.

    Grato!

    Responder
  4. falcaobranco says:
    6 de Fevereiro de 2026 às 13:23

    Estás a pagar a marca…não o material dentro do produto.

    Responder
  5. Gustavo Lin says:
    6 de Fevereiro de 2026 às 14:29

    Falha so aqui por toda a gente diz que e algo muito bem vindo

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Concorda que um aluno possa ter aulas práticas de condução com um tutor registado, como a mãe ou o pai?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube