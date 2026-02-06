Jornalista desmontou o novo AirTag 2 e encontrou uma “falha grave”
Lançado no final de janeiro, o novo AirTag 2 já foi alvo de uma análise, que levantou questões sobre a sua segurança. Embora este tipo de acessório seja amplamente valorizado pela sua utilidade no dia a dia, continua a suscitar debates sobre a potencial utilização para fins maliciosos.
À medida que as marcas procuram equilibrar conveniência com proteção do utilizador, é essencial avaliar até que ponto as medidas implementadas são eficazes.
Apesar de pouparem inúmeros dissabores, desde localizar objetos perdidos até reduzir preocupações durante viagens, é conhecido que dispositivos como o AirTag podem ser utilizados para fins maliciosos.
E foi neste sentido que o novo modelo da Apple preocupou um jornalista, recentemente.
AirTag pode ser facilmente modificado
Ainda que a Apple (assim como a Google) façam um grande esforço para impedir que este tipo de dispositivo seja usado para perseguir pessoas, o hardware modificado continua a ser um problema.
Pelas "investigações" citadas, é sugerida a existência de um mercado significativo para localizadores, especialmente AirTags, modificados.
A modificação mais comum consiste na desativação do altifalante, que facilita o rastreio silencioso de pessoas.
Na perspetiva do jornalista Adrian Kingsley-Hughes, do ZDNet, esperava-se que a Apple tivesse aproveitado a oportunidade do lançamento de um novo modelo para tornar o AirTag mais difícil de modificar.
Após comprar um conjunto de novos AirTag 2, o jornalista desmontou um deles, sem recorrer a ferramentas adequadas. Foi utilizada apenas uma ferramenta: um spudger, que serve de alavanca.
Segundo ele, sem grandes detalhes, conseguiu "abrir facilmente o AirTag e desativar o altifalante em poucos minutos", além de ter conseguido remontá-lo "sem qualquer problema".
Uma última coisa: será que a tag ainda funcionava? Coloquei a pilha e o AirTag ganhou vida em silêncio.
Escreveu o jornalista, contando sobre o teste, sublinhando que "todo o processo demorou dois minutos, e tudo o que usei foi o spudger".
Segundo ele, a Apple "claramente não tornou os AirTags mais difíceis de adulterar". Os novos pareceram-lhe, aliás, "ainda mais fáceis de abrir".
Posto isto, a principal questão levantada por este teste é a vulnerabilidade dos AirTags a modificações físicas que podem comprometer a sua segurança e permitir usos indevidos, como o rastreio de pessoas sem que elas percebam.
Recorde:
Imagem: ZDNET
Fonte: ZDNET
Acham que é mesmo uma falha?
Eu tenho 3, nos 2 carros e na moto e a primeira coisa que fiz foi inutilizar os speakers, não quero facilitar a vida aos bandidos.
A apple não quer dificultar a retirada do speaker e bem eu tambem retirei o speaker do meu de 1º geração o speaker retira boa parte das utilizações. Eu não quero um airtag para meter nas chaves ou na carteira quero meter num carro ou num mota para ser um dispositivo de localização bem barato no entanto se me roubarem o carro e tiver um airtag aos gritos facilmente o atiram pela janela
continuo sem perceber porque metem isto nos carros.. qual o interesse de saber onde anda o carro roubado? participa-se ao seguro e às autoridades, problema resolvido.
a maior utilidade dos airtags é saberes onde estão coisas que perdes ou não sabes onde deixaste, para roubos ou extravios só vejo utilidade em bagagem
Malta do pplware, corrijam o texto, por favor: é “difícel” ler coisas mal escritas.
Grato!
Obrigada pelo reparo. Gralha corrigida 🙂
Estás a pagar a marca…não o material dentro do produto.
Falha so aqui por toda a gente diz que e algo muito bem vindo