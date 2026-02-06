Jornalista desmontou o novo AirTag 2 e encontrou uma “falha grave”

Lançado no final de janeiro, o novo AirTag 2 já foi alvo de uma análise, que levantou questões sobre a sua segurança. Embora este tipo de acessório seja amplamente valorizado pela sua utilidade no dia a dia, continua a suscitar debates sobre a potencial utilização para fins maliciosos.

À medida que as marcas procuram equilibrar conveniência com proteção do utilizador, é essencial avaliar até que ponto as medidas implementadas são eficazes.

Apesar de pouparem inúmeros dissabores, desde localizar objetos perdidos até reduzir preocupações durante viagens, é conhecido que dispositivos como o AirTag podem ser utilizados para fins maliciosos.

E foi neste sentido que o novo modelo da Apple preocupou um jornalista, recentemente.

AirTag pode ser facilmente modificado

Ainda que a Apple (assim como a Google) façam um grande esforço para impedir que este tipo de dispositivo seja usado para perseguir pessoas, o hardware modificado continua a ser um problema.

Pelas "investigações" citadas, é sugerida a existência de um mercado significativo para localizadores, especialmente AirTags, modificados.

A modificação mais comum consiste na desativação do altifalante, que facilita o rastreio silencioso de pessoas.

Na perspetiva do jornalista Adrian Kingsley-Hughes, do ZDNet, esperava-se que a Apple tivesse aproveitado a oportunidade do lançamento de um novo modelo para tornar o AirTag mais difícil de modificar.

Após comprar um conjunto de novos AirTag 2, o jornalista desmontou um deles, sem recorrer a ferramentas adequadas. Foi utilizada apenas uma ferramenta: um spudger, que serve de alavanca.

Segundo ele, sem grandes detalhes, conseguiu "abrir facilmente o AirTag e desativar o altifalante em poucos minutos", além de ter conseguido remontá-lo "sem qualquer problema".

Uma última coisa: será que a tag ainda funcionava? Coloquei a pilha e o AirTag ganhou vida em silêncio.

Escreveu o jornalista, contando sobre o teste, sublinhando que "todo o processo demorou dois minutos, e tudo o que usei foi o spudger".

Segundo ele, a Apple "claramente não tornou os AirTags mais difíceis de adulterar". Os novos pareceram-lhe, aliás, "ainda mais fáceis de abrir".

Posto isto, a principal questão levantada por este teste é a vulnerabilidade dos AirTags a modificações físicas que podem comprometer a sua segurança e permitir usos indevidos, como o rastreio de pessoas sem que elas percebam.

Recorde: