MacBook Neo corre melhor apps do Windows 11 do que portáteis com Windows

O Parallels Desktop é agora oficialmente compatível com o MacBook Neo e, apesar do hardware modesto, consegue superar os portáteis com Windows 11. Quem afirma e confirma isto é a própria empresa que desenvolve esta solução de virtualização para o macOS.

MacBook Neo corre melhor apps do Windows 11

No início deste mês, a Apple apresentou o muito aguardado MacBook de entrada de gama, o MacBook Neo. Este portátil de 599 dólares oferece bastante pelo preço, mas o seu ponto fraco é, sem dúvida, a pequena quantidade de RAM. Alguns consideram 8 GB insuficientes até para o uso diário, para não falar de tarefas como máquinas virtuais, mas a Parallels afirma que o Neo consegue executar aplicações Windows perfeitamente bem.

O Parallels Desktop, uma das aplicações de virtualização mais populares para macOS, suporta agora totalmente o novo MacBook Neo e o MacBook Air com processador M5. No anúncio, a empresa afirma que os clientes podem utilizar o Parallels Desktop para executar aplicações Windows legacy e essenciais nos seus Macs, principalmente no Neo, para "flexibilidade multiplataforma".

Em termos de desempenho, a Parallels afirma que o Neo oferece um melhor desempenho de núcleo único do CPU em comparação com o Dell Pro 14 com o processador Intel Core Ultra 5 235U a executar o Windows 11 nativamente. No entanto, o Dell Pro 14 superou o Neo em tarefas com vários núcleos.

Parallels testou outros portáteis com Windows

Para sermos precisos, o Neo executa aplicações do Windows no Parallels Desktop 20% mais rápido do que o Dell Pro 14 nativamente, enquanto o desempenho com vários núcleos é cerca de 40% pior. O desempenho gráfico também é inferior, com o Dell Pro 14 a superar o MacBook Neo em 50%.

Isto significa que o MacBook Neo é muito rápido no processamento de tarefas individuais, pelo que as aplicações comuns do Windows serão rápidas e responsivas. Os utilizadores podem executar aplicações baseadas no Windows e os utilizadores domésticos ou de escritório com utilização ligeira podem aceder a ferramentas essenciais de negócio, tudo sem ter de trocar de dispositivo.

O portátil com Windows tem um melhor desempenho para cargas de trabalho pesadas que dependem de vários núcleos do processador, mas para muitas aplicações do dia-a-dia, um bom desempenho de núcleo único é geralmente mais importante.

Quanto à memória RAM, o maior ponto fraco do MacBook Neo, a Parallels não refere números específicos. Em vez disso, a empresa afirma que 8 GB é "a configuração mínima prática", o que deixa "pouca margem para melhorias".