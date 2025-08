Utilizadores começam a abandonar o Windows 10! Quem ganha é o Windows 11

Todos sabem que o Windows 10 está a chegar ao seu fim. Faltam poucos meses e a data não será mudada. Assim, é hora de muito começarem o processo de migração para o Windows 11. Esse caminho já está a ser percorrido e os dados mais recentes mostram isso mesmo. O plano da Microsoft estará a surtir efeito?

O Windows 10 receberá a sua atualização final em menos de três meses. Embora a Microsoft ofereça aos clientes mais um ano de atualizações gratuitas, o suporte geral terminará a 14 de outubro de 2025. Agora, o sistema operativo com dez anos está na sua reta final, e as pessoas estão a abandonar este sistema que em breve vai ter o seu fim, como relata o Statcounter.

Segundo os dados mais recentes da empresa, a quota de mercado do Windows 10 está a cair. Em julho de 2025, o sistema operativo passou de um concorrente direto do Windows 11 para uma posição significativamente inferior à do seu sucessor. Agora, o Windows 10 tem 42,99%, uma queda de 4,99 pontos em apenas um mês. A variação homóloga é de -22 pontos: de 64,99% para 42,99%.

Embora existam muitos artigos a circular online sobre "Estou a migrar para o Linux depois do Windows 10", a maioria dos utilizadores do Windows 10 permanece na Microsoft. Simplesmente atualizam para o Windows 11, como mostram os dados da Statcounter. O Windows 11 saltou de 47,98% para 53,39%, um aumento de 5,41 pontos em apenas um mês, um número raro para a versão mais controversa do Windows moderno. A variação anual é de +22,56 pontos.

As versões suportadas do Windows detêm mais de 96% do mercado Windows. O restante divide-se entre o Windows 7 (2,04%), o Windows 8 (0,88%), o Windows XP (0,44%) e o Windows 8.1 (0,23%).

Quem ainda utiliza o Windows 10, começa a agora a planear a sua estratégia de saída. Uma opção é inscrever-se no programa de Atualização de Segurança Alargada, que dará mais 12 meses de atualizações de segurança exclusivas. É tempo suficiente para esperar por mais melhorias no Windows 11, atualizações de dispositivos ou outra alternativa ao Windows 10.

Outra opção é atualizar para o Windows 11, mesmo que o seu dispositivo não seja compatível. Como a Nvidia já tem um prazo para o fim do suporte de drivers no Windows 10, muitos utilizadores terão de abandonar o sistema operativo antigo mais cedo ou mais tarde.