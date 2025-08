WhatsApp quer proteger privacidade e o nome de utilizador vai trazer isso

A segurança no WhatsApp tem sido um dos pilares que mais atenção tem tido. Os programadores da Meta procuram criar soluções para proteger os utilizadores e evitar que qualquer um possa interagir com estes. A mais recente descoberta traz isso e adiciona uma chave numérica para associar ao nome de utilizador.

Há já algum tempo que se espera pelos nomes de utilizador ou aliases no WhatsApp, enquanto a aplicação de chat ainda trabalha noutras melhorias, como a versão web. Agora, foi descoberta uma alteração no nome de uma importante funcionalidade que era conhecida como PIN. O que fará é permitir-nos escolher uma chave de nome de utilizador que partilharemos com outros utilizadores para que nos possam adicionar como contacto.

Isto acontece principalmente por um motivo muito simples. Quem souber o nome de utilizador, pode facilmente adicionar como contacto. Esta chave de utilizador, ou o que poderia ser um PIN, nome dado nas versões anteriores, será essencial para que os utilizadores possam ser adicionados como contactos.

Uma nova experiência que impedirá de divulgar o número de telefone, algo em que o WhatsApp tem vindo a trabalhar há alguns anos. Essa chave deve ser conhecida como chave de nome de utilizador. Uma pequena alteração muito importante, pois reflete melhor o seu propósito. Um código único que desbloqueia a capacidade de alguém entrar em contacto através do nome de utilizador.

A única parte complicada desta nova experiência é que, para além de se fornecer o nome de utilizador, que pode ser difícil de lembrar, terá de ser também partilhada uma chave numérica ou um número secreto. E o objetivo não é outro senão proteger a privacidade dos utilizadores que preferem criar um nome de utilizador para evitar partilhar o seu número de telemóvel.

A ideia do WhatsApp é simplesmente esclarecer o propósito deste código secreto ou chave de nome de utilizador. E quem sabe se acabarão por lhe dar outro nome, um desenvolvimento que já vem de há meses. O mais curioso é que o Telegram utiliza nomes de utilizadores há anos, pelo que ainda se espera que o WhatsApp decida incluir esta nova funcionalidade de proteção de privacidade em algum momento.

A mudança de nome foi encontrada na versão beta do WhatsApp para Android 2.25.22.9, segundo o WaBetaInfo. Quem já tiver esta versão terá a oportunidade de a experimentar, embora apenas alguns estejam a testar esta novidade.