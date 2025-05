Android Auto terá uma forma dedicada a ouvir os seus vídeos enquanto está a conduzir

Há uma mudança a caminho do Android Auto. A Google quer dar a este seu sistema mais capacidades e, principalmente, acesso a novas apps. Uma das categorias é dedicada ao vídeo, mas como todos esperam, apenas funcionará com o carro parado. Afinal isso poderá não ser bem assim e a Google terá uma forma de permitir usar a app, mas somente com áudio.

Ouvir vídeos enquanto está a conduzir

Até agora, as aplicações de vídeo só podiam ser visualizadas enquanto os veículos estavam parados. Mas a Google prepara-se para oferecer uma opção apenas de áudio, concebida para as viagens. Uma nova funcionalidade que chega precisamente no momento em que a empresa tem planos para integrar aplicações de vídeo no Android Auto.

No Android Automotive, alguns carros já conseguem reproduzir vídeos, desde que estejam parados. Assim que o veículo arranca, a reprodução é interrompida. Esta é uma regra lógica para evitar qualquer distração na condução, mas frustrante em certos casos, principalmente em podcasts filmados ou jogos desportivos, onde o áudio se mantém relevante, mesmo sem imagem.

É por isso que a Google se prepara para oferecer uma transição automática entre a reprodução de vídeo (quando parado) e apenas áudio (quando em movimento). Apresentado durante um vídeo para programadores como parte do último Google I/O, esta nova funcionalidade permite continuar a ouvir um vídeo assim que o carro retomar a condução, sem ter de reiniciar o conteúdo manualmente.

Novidade da Google para o Android Auto

Por enquanto, esta funcionalidade mantém-se em acesso antecipado e está limitada a veículos com Android Automotive com Android 14 ou posterior. Também requer integração manual por parte dos programadores de aplicações para funcionar.

O momento não é coincidência. A Google também confirmou esta semana a chegada das aplicações de vídeo ao Android Auto. Até agora, este sistema concentrava-se na navegação, música e mensagens, deixando os vídeos de lado. Agora tudo parece estar a mudar, com a abertura deste tipo de novas apps e de ofertas.

Ainda não se sabe se o modo de áudio para conteúdos de vídeo será integrado diretamente no Android Auto ou reservado para veículos compatíveis com o Android Automotive. Mas a ligação parece óbvia, e é uma aposta segura que a empresa procurará harmonizar a experiência nas suas duas plataformas incorporadas.