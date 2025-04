50 anos de Microsoft: Bill Gates deixou uma “prenda”

Foi há 50 anos, a 4 de abril de 1975, que dois jovens estudantes americanos, Bill Gates e Paul Allen, fundaram uma nova empresa informática: a Micro-Soft. Agora, para comemorar essa dada, Gates deixou ao mundo uma pequena surpresa.

Toda a gente conhece a Microsoft, a empresa americana personificada por Bill Gates, responsável (entre outras coisas, claro) pelo ecossistema Windows.

E no dia 4 de abril de 2025, a empresa, anteriormente conhecida como Micro-Soft quando foi fundada, celebrou o seu quinquagésimo aniversário.

O código BASIC original do Altair como presente

No seu blogue oficial, Bill Gates faz questão de recordar este acontecimento que revolucionou o mundo da informática. Aos 19 anos, Bill Gates, com a ajuda do seu colega Paul Allen, desenvolveu o software Altair BASIC para aquele que era então considerado o primeiro computador pessoal americano, o Altair 8800 da MITS.

Rapidamente foi assinado um contrato com a MITS e nasceu a empresa Micro-Soft. Em novembro de 1976, a marca Microsoft (sem o hífen) foi registada e, em 1979, já trabalhava com uma certa IBM, antes de dominar o mercado informático com o MS-Dos.

Para celebrar este cinquentenário em grande estilo, Bill Gates oferece downloads gratuitos do código-fonte do Altair BASIC, o primeiro software da empresa, a partir do seu blogue.

O código “mais fixe” alguma vez escrito por Bill Gates

Antes do Office, antes do Windows 95, antes da Xbox ou mesmo da IA, havia o Altair BASIC.

Recorda Bill Gates numa longa publicação no seu blogue.

O bilionário americano lembra-se de ter criado a Microsoft com a firme intenção de um dia ver um computador na secretária das casas de todo o mundo.

E cinco décadas depois, a Microsoft continua a alimentar inúmeros computadores em todo o mundo, através do seu indispensável sistema operativo Windows.

Factos curiosos sobre o nascimento da Microsoft:

Começou com uma carta à MITS – em 1975, Bill Gates e Paul Allen leram um artigo sobre o Altair 8800, o primeiro microcomputador comercial. Rapidamente contactaram a empresa MITS (criadora do Altair), dizendo que tinham desenvolvido um interpretador BASIC compatível (mesmo sem o terem feito ainda!). Em poucas semanas, escreveram o software e conseguiram fechar o negócio.

– em 1975, Bill Gates e Paul Allen leram um artigo sobre o Altair 8800, o primeiro microcomputador comercial. Rapidamente contactaram a empresa MITS (criadora do Altair), dizendo que tinham desenvolvido um interpretador BASIC compatível (mesmo sem o terem feito ainda!). Em poucas semanas, escreveram o software e conseguiram fechar o negócio. Fundada oficialmente a 4 de abril de 1975 – a Microsoft foi criada formalmente nesse dia, em Albuquerque, Novo México, onde a MITS tinha sede. Só anos mais tarde se mudaram para Redmond, Washington.

– a Microsoft foi criada formalmente nesse dia, em Albuquerque, Novo México, onde a MITS tinha sede. Só anos mais tarde se mudaram para Redmond, Washington. Nome original era “Micro-Soft” – a primeira vez que o nome apareceu foi numa carta de Bill Gates. Era a junção de “microcomputador” e “software”. Mais tarde, o hífen caiu e ficou “Microsoft”.

– a primeira vez que o nome apareceu foi numa carta de Bill Gates. Era a junção de “microcomputador” e “software”. Mais tarde, o hífen caiu e ficou “Microsoft”. Primeiro escritório… com ratos (os verdadeiros) – o primeiro espaço que alugaram em Albuquerque era tão rudimentar que, segundo testemunhos, era frequentado por ratos.

– o primeiro espaço que alugaram em Albuquerque era tão rudimentar que, segundo testemunhos, era frequentado por ratos. Paul Allen deixou a Microsoft em 1983 – apesar de ser cofundador, saiu por motivos de saúde, mas manteve uma enorme participação acionista, tornando-se bilionário anos mais tarde.

Apesar do seu sucesso, e agora com 50 anos de história, Bill Gates acredita que o código Altair BASIC continua a ser “o código mais fixe que alguma vez tive de escrever”, e o bilionário convida cordialmente os mais curiosos a explorarem livremente o que constitui um pedaço da história dos computadores.

Ao longo do seu meio século de existência, a Microsoft distribuiu uma grande quantidade de software, mas também foi muito criticada (e até atacada) por abusar da sua posição dominante.

A primeira versão do Windows foi lançada em 1985 como uma simples interface gráfica para o MS-DOS. Só em 1993 é que o Windows NT se libertou do MS-DOS, com o sucesso que todos conhecemos.

