Será mesmo? Microsoft afirma que Windows 11 24H2 é o mais fiável até agora

O Windows atravessa uma mudança grande. Todos devem migrar para a versão, mas recente, mesmo que isso implique comprar um PC novo. A Microsoft revelou que considera o Windows 11 versão 24H2 a versão mais fiável do seu sistema operativo, com uma redução de 24% nas falhas inesperadas de reinicialização.

O Windows 11 24H2 é o mais fiável

Desde o lançamento original da atualização 24H2 para o Windows 11, esta este tem tido uma infinidade de problemas de compatibilidade. Ainda assim, a comunidade de utilizadores considera-a a atualização mais problemática de todas as que a Microsoft lançou para este sistema operativo.

No entanto, e contrariamente a este movimento, a Microsoft declarou que a atualização 24H2 do Windows 11 é “o Windows mais fiável até ao momento”. De acordo com um artigo no blog oficial do Windows IT Pro, a Microsoft conseguiu reduzir as falhas que causavam reinicializações inesperadas em 24% em comparação com o Windows 10 22H2.

Além de melhorar a estabilidade, a versão 24H2 introduz alterações na experiência visual de erros críticos do sistema. Por exemplo, a Microsoft substituiu o tradicional ecrã azul da morte por um ecrã preto mais simples e menos perturbador visualmente. Há ainda outras melhorias nesta área e em outras essenciais ao sistema da Microsoft.

Melhorias nesta atualização da Microsoft

A Microsoft atribui esta melhoria à estreita colaboração entre as suas equipas de engenharia, design e investigação de utilizadores para tornar o Windows mais resiliente, utilizável e otimizado para todos. Isso permitiu criar uma versão mais estável e com menos erros que tenham impacto para o utilizador.

Evidentemente, com estas declarações, a Microsoft está a referir-se à versão mais recente, 24H2, do Windows 11 e não às versões anteriores. Estas foram bastante problemáticas quando foram lançadas há vários meses, ainda que posteriormente vissem essas situações corrigidas e melhoradas.

Estas são excelentes notícias para os utilizadores deste sistema da Microsoft. O Windows 11 deverá receber um lote de novos utilizadores com o fim do suporte à versão anterior, devendo por isso manter a estabilidade e a qualidade. Também em breve deverá ser lançada a próxima atualização, com novas funcionalidades e novas capacidades.