Samsung fez parceria milionária com Elon Musk! Vai fornecer chips aos carros da Tesla

A Tesla tem passado problemas complicado nos últimos meses. A causa é bem conhecida e tudo parece estar a ser feito para revitalizar a empresa. Agora, Elon Musk confirmou que a Samsung vai fornecer componentes para os seus veículos Tesla, um negócio no valor de 16,5 mil milhões de dólares.

Samsung e a parceria milionária com Elon Musk

A Samsung Electronics assinou um contrato de 16,5 mil milhões de dólares para fornecer semicondutores à Tesla. Este é o maior contrato de distribuição de chips da sua história, que já está em curso e expirará a 31 de dezembro de 2033. Foi Elon Musk quem confirmou os planos através da sua conta no X, onde afirmou que a sua “nova e gigantesca fábrica”, localizada no Texas, será dedicada ao fabrico do chip AI6 de próxima geração da Tesla.

“A sua importância estratégica é inegável”, afirmou o responsável máximo da Teska««la. Salientou que atualmente a Samsung fabrica o chip AI14, enquanto o intermediário, o AI15, está nas mãos da TSMC. Sobre isto, Elon Musk indicou que o seu design “acabou de ser concluído” e que a empresa irá primeiro fabricá-lo em Taiwan e depois transferir a produção para os Estados Unidos.

O acordo inclui, assim, a produção de chips de alto desempenho desenvolvidos pela Samsung e concebidos exclusivamente para os automóveis da Tesla. Deverão incorporar tecnologia de IA para suportar sistemas de condução autónoma. Não há dúvida de que, quando Elon Musk está feliz com uma mudança que pode beneficiar as suas empresas, anuncia-a.

Vai fornecer chips aos carros da Tesla

Elon Musk reconheceu que também estabeleceu as suas próprias regras neste acordo. Concordou com a Samsung em permitir que a Tesla participe no processo de fabrico destes componentes. Isto, na sua opinião, ajudará a “maximizar a eficiência do fabrico”.

“Este é um ponto crítico, pois eu próprio vou guiar o processo para acelerar o progresso” da produção, observou o bilionário noutra publicação. Revelou ainda que a fábrica da Samsung “está convenientemente localizada próxima” da sua casa.

A verdade é que este anúncio permitiu à tecnológica coreana respirar um pouco, numa situação difícil para as tecnológicas, nas quais também foi afetada. Após o anúncio do acordo, as ações da Samsung subiram 6,8%, atingindo o nível mais elevado desde setembro do ano passado. Enquanto isso, as ações da Tesla subiram 1,9% no pré-mercado nos Estados Unidos.