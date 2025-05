Utiliza uma conta local no Windows? Conheça 4 desvantagens de fazê-lo

A escolha entre utilizar uma conta Microsoft ou uma conta local no seu computador Windows pode parecer uma decisão menor, mas as implicações na funcionalidade, segurança e conveniência são significativas. Embora à primeira vista as diferenças não sejam óbvias, optar por uma conta local priva o utilizador de funcionalidades importantes. Deixamos 4.

1. Fim da sincronização entre dispositivos

Uma das desvantagens mais notórias de depender de uma conta local do Windows, especialmente para quem utiliza múltiplos computadores, é a ausência de sincronização automática.

Ao iniciar sessão com uma conta Microsoft, o Windows sincroniza de forma transparente as suas definições essenciais:

Temas visuais;

Palavras-passe guardadas;

Dados do browser;

Preferências de idioma;

Entre outras...

Isto permite personalizar o ambiente de trabalho uma única vez e manter essa consistência em todos os seus dispositivos Windows.

Com uma conta local, esta conveniência desaparece. Sempre que adquire um novo PC ou necessita de reinstalar o Windows, terá de reconfigurar manualmente todas as suas preferências. Imagine o tempo perdido a definir o seu papel de parede favorito ou a ajustar as definições do sistema repetidamente. Para além de moroso, cria uma experiência de utilização fragmentada.

Adicionalmente, a conta Microsoft desbloqueia o acesso à funcionalidade de Cópia de Segurança do Windows (Windows Backup), que facilita o armazenamento seguro dos seus ficheiros e pastas no OneDrive.

Desta forma, garante que os seus dados estão protegidos na cloud. Se, porventura, necessitar de repor o sistema ou substituir o computador, o restauro das suas aplicações, definições e ficheiros torna-se um processo rápido e simples - algo inviável com uma conta local.

2. Acesso limitado à Microsoft Store

Outro inconveniente significativo da conta local é o acesso restrito à Microsoft Store. Embora seja tecnicamente possível descarregar algumas aplicações gratuitas sem iniciar sessão com uma conta Microsoft, muitas funcionalidades e conteúdos ficam inacessíveis.

Por exemplo, aplicações que disponibilizam conteúdo para adultos, como a Netflix, exigem o início de sessão com uma conta Microsoft para verificar a idade do utilizador e garantir a adequação do conteúdo. Além disso, a aquisição de aplicações ou jogos pagos é impossível com uma conta local; a transação requer obrigatoriamente uma conta Microsoft associada.

Naturalmente, várias aplicações da própria Microsoft também necessitam de uma conta Microsoft para funcionar corretamente. Ao mudar para uma conta Microsoft, elimina a necessidade de iniciar sessão individualmente em cada aplicação, proporcionando uma experiência mais fluida.

3. Ausência da funcionalidade "Localizar o meu dispositivo"

Semelhante aos sistemas Android e iOS, o Windows oferece a funcionalidade "Localizar o meu dispositivo", extremamente útil em caso de perda ou roubo do seu portátil. Esta ferramenta permite localizar o dispositivo num mapa, bloqueá-lo remotamente para impedir acessos não autorizados e até mesmo apagar dados sensíveis para proteger a sua privacidade.

Contudo, esta capacidade é exclusiva das contas Microsoft. Uma conta local não possui a integração na cloud necessária para que esta funcionalidade opere, o que significa que não poderá rastrear a localização de um portátil roubado nem protegê-lo remotamente.

Acresce que funcionalidades de segurança como a "Encriptação de Dispositivo" - que protege os dados mesmo que o disco rígido seja removido fisicamente - não são ativadas por predefinição em contas locais. Portanto, a menos que tenha configurado manualmente medidas de encriptação e cópias de segurança, os seus ficheiros pessoais e informações confidenciais ficam em sério risco caso o dispositivo caia nas mãos erradas.

4. Opções de recuperação de conta limitadas

Por mais cuidadoso que seja, existe sempre a possibilidade de se esquecer do seu PIN ou palavra-passe de acesso ao Windows. Com uma conta local, esta situação pode rapidamente tornar-se frustrante. Se se esquecer da palavra-passe, a única opção nativa é tentar redefini-la através das perguntas de segurança configuradas durante a criação da conta.

O problema agrava-se se também se esquecer das respostas a essas perguntas. Nesse caso, fica efetivamente bloqueado do seu próprio computador. Pior ainda, se não tiver tido o cuidado de criar previamente um disco de reposição de palavra-passe, não existe um método simples para recuperar o acesso.

Em contrapartida, ao utilizar uma conta Microsoft, esquecer-se do PIN não representa um problema grave. Pode redefini-lo facilmente através de um código de verificação enviado para o seu email ou telemóvel associado. E se se esquecer da palavra-passe da própria conta Microsoft, pode recuperá-la a partir de qualquer outro dispositivo com acesso à Internet.

Embora uma conta local possa parecer apelativa para utilizadores mais focados na privacidade, as suas limitações são consideráveis. As diferenças entre os dois tipos de conta são significativas, e as desvantagens da conta local superam largamente as suas potenciais vantagens.

