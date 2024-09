Dica: como criar uma conta de utilizador local no Windows 11 sem e-mail

Ao configurar o Windows 11, a Microsoft incentiva os utilizadores a iniciarem sessão com uma conta Microsoft para manter as suas definições e dispositivos sincronizados. No entanto, nem todos preferem este método e poderá querer criar uma conta de utilizador sem a associar a um endereço de e-mail. Portanto, mostramos-lhe hoje como fazê-lo.

O que é uma conta local?

Uma conta local é um tipo de conta que armazena as suas credenciais de início de sessão diretamente no dispositivo. Ao contrário de uma conta Microsoft, não requer acesso à Internet, não sincroniza definições entre dispositivos e não está ligada a serviços como o OneDrive ou a Windows Store.

Para os utilizadores que valorizam a simplicidade ou preferem manter os seus dados inteiramente no computador, uma conta local é uma excelente opção.

Vantagens da utilização de uma conta deste tipo

Não necessita de e-mail: pode criar uma conta sem utilizar um e-mail da Microsoft ou qualquer outro e-mail.

Foca na privacidade: os seus dados permanecem no seu dispositivo, sem sincronização automática com os servidores da Microsoft.

Simplicidade de configuração: é rápido e fácil de criar, especialmente para utilizadores que não necessitam de serviços na nuvem.

Como criar uma conta de utilizador local sem e-mail no Windows 11

1. Prima Windows + I no teclado para aceder rapidamente às "Definições".

2. Aqui, na barra lateral esquerda, clique em "Contas". Esta secção gere tudo o que está relacionado com as contas de utilizador e as opções de início de sessão.

3. Agora, arraste para baixo e clique em "Outros utilizadores".

4. Depois, verá a opção "Adicionar conta". Clique.

O Windows tentará orientá-lo para a criação de uma conta Microsoft. No entanto, como está a criar uma conta local, quer ignorar este passo.

5. Portanto, clique em "Não tenho a informação de início de sessão desta pessoa".

6. Aqui, clique em "Adicionar um utilizador sem uma conta Microsoft". Esta opção permite-lhe criar uma conta de utilizador local sem a associar a qualquer serviço de e-mail ou da Microsoft.

Ser-lhe-á agora pedido que crie os detalhes para a nova conta local:

Nome de utilizador : Introduza o nome que pretende para a sua conta de utilizador.

: Introduza o nome que pretende para a sua conta de utilizador. Palavra-passe : Crie uma palavra-passe segura para a conta. Se não quiser definir uma, pode deixá-la em branco, embora isso não seja recomendado por motivos de segurança.

: Crie uma palavra-passe segura para a conta. Se não quiser definir uma, pode deixá-la em branco, embora isso não seja recomendado por motivos de segurança. Perguntas de segurança: Escolha e responda a três perguntas de segurança. Estas serão utilizadas para recuperar a conta no caso de se esquecer da palavra-passe.

8. Depois de preencher as informações necessárias, clique em "Seguinte".

A sua nova conta local será criada e poderá iniciar sessão com ela a partir do ecrã de início de sessão do Windows 11.

Seguindo estes passos, pode criar facilmente uma conta de utilizador local no Windows 11 sem ter de utilizar um endereço de e-mail ou uma conta Microsoft. Isto proporciona uma forma simples e segura de gerir o seu dispositivo, especialmente se não precisar de serviços baseados na nuvem ou preferir manter os seus dados offline.

Para quem sabe, isto pode parecer é fácil. O problema é que muitos dos utilizadores do Windows, que o usam praticamente como plataforma de suporte a software de produção, podem ter dificuldades a fazer estas operações, por mais básicas que sejam.

