Condutor sem inspeção, trazia PCs, cartões SIM e outras coisas

Uma simples ação de fiscalização rodoviária acabou por revelar uma situação bem mais grave. A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve um homem de 42 anos por suspeitas de burla, tendo ainda sido apurado que sobre o suspeito pendia um mandado de detenção por incumprimento de uma medida de permanência na habitação.

A ocorrência teve lugar no passado dia 28 de maio, numa operação conduzida pelo Destacamento de Trânsito de Setúbal. Os militares abordaram uma viatura que circulava sem a inspeção periódica obrigatória em dia.

Durante a fiscalização, o comportamento nervoso do condutor levantou suspeitas, levando os militares a realizar uma busca ao veículo. No interior da viatura foram encontrados diversos telemóveis, cartões bancários acompanhados dos respetivos códigos PIN e vários artigos em ouro, sem que o suspeito conseguisse justificar a origem ou posse dos bens.

Material apreendido: cartões, telemóveis, ouro...

Da operação resultou a apreensão de:

9.730 euros em numerário;

Um veículo ligeiro de passageiros;

Um computador portátil;

18 telemóveis;

38 cartões bancários;

42 cartões SIM de diferentes operadoras;

31 invólucros de cartões SIM;

Diversos artigos em ouro;

Diversa documentação bancária.

o decorrer das diligências, os militares da GNR verificaram ainda que o homem estava a ser procurado pelas autoridades por incumprimento de uma medida judicial anteriormente decretada pelo tribunal.

A ação contou com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial do Montijo.

As autoridades prosseguem agora a investigação para determinar a proveniência dos bens apreendidos e apurar a eventual ligação do suspeito a esquemas de burla ou outros crimes relacionados.