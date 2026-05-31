Picker Magnate Simulator, criar um império a partir do ferro-velho

Os estúdios independentes S-Grade Games, encontram-se a desenvolver o seu próximo titulo, o jogo de gestão: Picker Magnate Simulator. Trata-se de um Tycoon que permite aos jogadores criarem um império a partir de... ferro-velho.

Os estúdios independentes S-Grade Games (responsáveis por Trailer Park Tycoon: Raccoon Ranch e Dog Brew), preparam-se para lançar Picker Magnate Simulator, o seu próximo jogo que é um tycoon. Trata-se de um jogo de simulação, para um jogador, que retrata a criação e gestão de um império de revenda a partir do zero. O jogo está atualmente em desenvolvimento para Windows e Linux (SteamOS), com lançamento previsto para o quarto trimestre de 2026.

A ideia é bastante simples. Em Picker Magnate Simulator, os jogadores começam a criação do seu império apenas com uma simples barraca de mercado praticamente vazia e sem grandes produtos para venda. No entanto, tem algo que mais ninguém tem: um faro impressionante para pechinchas.

Dessa forma, e graças à sua capacidade para encontrar oportunidades de negócio, o jogador vai poder comprar quinquilharias em grandes quantidades, procurar antiguidades raras, recuperar e consertar objetos e, gradualmente, transformar a sua humilde barraca num próspero posto de venda de antiguidades e outros produtos exóticos.

O jogo combina mecânicas de gestão de loja, criação e personalização, progressão de habilidades ao estilo RPG e elementos de simulação de vida do dia-a-dia num mundo aberto naquela que será uma uma experiência bastante diferenciada e inovadora.

Picker Magnate Simulator está previsto ser lançado no último trimestre desta ano para PC (Windows e Linux/SteamOS).