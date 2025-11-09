Abelhas voam em breve para as consolas Bee Simulator: The Hive

Eis um jogo que vai fazer a sua transição natural do PC para as consolas: Bee Simulator: The Hive. Um título bastante interessante no qual os jogadores são... abelhas.

Basicamente é vestir a pele das abelhas...

Foi um título que anunciámos primeiramente em 2018 (ver aqui) e que agora, passados 7 anos, se prepara para o seu lançamento no mundo das consolas.

Com efeito a Untold Tales e os VARSAV Game Studios anunciaram recentemente que Bee Simulator: The Hive vai chegar à Playstation 5, Playstation 4, Nintendo Switch e Xbox X no próximo dia 28 de novembro.

Bee Simulator: The Hive, para as consolas, combina o jogo original Bee Simulator, que foi originalmente lançado em novembro de 2019, com a expansão, entretanto recebida, The Hive.

Esta expansão (The Hive) adiciona novos conteúdos e novas mecânicas ao jogo base e ao conteúdo pós-jogo, criando uma experiência totalmente nova para quem nunca experimentou o jogo original.

O principal destaque de The Hive corresponde à possibilidade de construir e personalizar as nossas próprias colónias de abelhas.

Os jogadores podem deslocar-se rapidamente pelo mapa recolhendo recursos, estabelecendo postos avançados e desbloqueando diversos edifícios com o objetivo de criar e personalizar o lar perfeito para as nossas abelhas.

Bee Simulator leva os jogadores numa emocionante história para um jogador, na qual temos de proteger a nossa colmeia de um perigo iminente.

Vestindo a pele de uma das abelhas-operárias mais dedicadas do enxame, as nossas pequenas asas carregarão o destino de toda a colónia.

Um possível presente de Natal

O jogador poderá voar e explore cada recanto dum vasto mapa semiaberto inspirado no famoso Central Park em Nova York. De lagoas a áreas de piquenique, de parques de diversões até ao Jardim Zoológico, muitos segredos, minijogos e recursos estão à espera para serem encontrados.

Adicionalmente, não faltarão encontros imediatos com outros seres vivos, tais como pessoas, animais, plantas e mesmo outros insetos.

O jogo permite ainda que os jogadores se juntem a até quatro amigos ou familiares no modo cooperativo em split screen.

Será possível, jogar em mapas multijogador personalizados tanto em modos cooperativos como competitivos.

Bee Simulator: The Hive vai chegar à Playstation 5, Playstation 4, Nintendo Switch e Xbox X no próximo dia 28 de novembro.