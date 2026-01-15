O Grupo LEGO revela os primeiros conjuntos LEGO Pokémon

O Grupo LEGO e a The Pokémon Company International revelaram no inicio desta semana, a primeira coleção de conjuntos LEGO Pokémon, muito aguardada pelos fãs. Baseados em alguns dos Pokémon mais icónicos dos seus 30 anos de história, estes os primeiros conjuntos LEGO Pokémon permitem aos fãs construírem e exibir os seus Pokémon favoritos sob a forma de peças LEGO.

Esta emocionante colaboração entre duas das marcas mais icónicas do mundo do enretenimento, une dois mundos amplamente apaixonantes, com milhões de fãs por todo o mundo, convidando-os a continuarem as suas jornadas como Treinadores Pokémon, peça por peça.

O lançamento dos três primeiros conjuntos traz cinco Pokémon emblemáticos, tais como Pikachu, Eevee, Venusaur, Charizard e Blastoise, fielmente recriados em peças LEGO, dando aos construtores a oportunidade de dar vida às suas aventuras, uma peça de cada vez.

Um set verdadeiramente digno de um dos Pokémon mais reconhecidos, o LEGO Pokémon Pikachu e a Poké Bola. Este set permite aos fãs recriarem uma das cenas mais icónicas da franquia, o Pikachu saltando da Poké Bola, e pronto para a batalha.

O set de 2.050 peças apresenta uma base preta em formato de para-raios, com energia elétrica emanando da Poké Bola quando Pikachu sai dela, pronto para a ação. Um dos principais detalhes escondidos é o número "25" exibido na base, que representa o número de Pikachu na Pokédex.

Em celebração deste Pokémon emblemático do tipo Elétrico, os fãs poderão ainda exibir a figura numa pose de batalha dinâmica, lançando-o da Poké Bola aberta, bem como em uma pose sentada, com a Poké Bola fechada.

Por outro lado, o set LEGO Pokémon Venusaur, Charizard e Blastoise é épico, trazendo três dos Pokémon mais famosos num dos maiores sets de exibição já criados pelo Grupo LEGO. Composto por mais de 6.838 peças, o conjunto apresenta, pela primeira vez, as três evoluções dos Pokémon iniciais da região de Kanto em peças LEGO.

Cada uma das três figuras reproduz fielmente os designs originais com notável autenticidade e com sua própria articulação exclusiva. Esses Pokémons podem ser exibidos individualmente ou conjuntamente na base de ação, que esconde surpresas para os fãs descobrirem enquanto a montam. A base apresenta detalhes de design inspirados nos biomas de cada um dos Pokémon, adicionando ainda mais profundidade à exibição.

Por fim, será possível celebrar o charme e sentimentalismo irresistível de Eevee com o conjunto LEGO Pokémon Eevee, de 587 peças, que dá vida ao adorado Pokémon com detalhes dinâmicos. O rosto expressivo de Eevee, a cauda, ​​a cabeça e os membros articulados permitem que os construtores posicionem o Pokémon favorito dos fãs, seja descansando ou pronto para entrar em ação. Com o aplicativo Construindo Juntos, este conjunto oferece aos fãs a possibilidade de construir junto com amigos e familiares.

Julia Goldin, Diretora de Produto e Marketing do Grupo LEGO, referiu: “Trazer o mundo Pokémon à vida com peças LEGO é uma oportunidade emocionante e uma grande responsabilidade. Trabalhamos arduamente para combinar estes nossos universos duma forma que realmente celebre a criatividade, a aventura e o encanto que Pokémon representa. Esta parceria abre um leque totalmente novo de possibilidades para Treinadores e construtores, e mal podemos esperar para que os fãs experimentem esses novos sets LEGO Pokémon.”

“Como fã de Pokémon desde sempre, foi uma honra incrível ajudar a dar vida a estes Pokémon sob a forma de peças LEGO pela primeira vez”, disse Siddharth Muthyala, Diretor de Design da LEGO Pokémon. “O mundo Pokémon inspirou gerações de fãs em redor do mundo, pelo que a nossa equipa abordou o design desses sets com imenso cuidado e paixão, garantindo que cada detalhe e pose celebre realmente o que torna cada um dos personagens, tão amados e apreciados. Espero que todos os fãs gostem dos montar tanto quanto nós gostámos de os projetar.”

Os primeiros 3 sets já podem ser pré-reservados e estarão disponíveis a partir de 27 de fevereiro de 2026.