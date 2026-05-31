Pagamentos em dinheiro vão ter novo limite na União Europeia a partir de 2027. O que muda?

A partir de 2027, a União Europeia vai impor um limite máximo de 10 mil euros para pagamentos em numerário em transações comerciais. A medida faz parte do novo pacote europeu de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo e pretende dificultar a circulação de grandes quantias de dinheiro sem qualquer registo.

Apesar de algumas publicações nas redes sociais sugerirem o contrário, Bruxelas não vai acabar com o dinheiro físico. Notas e moedas continuarão a ser utilizadas normalmente no dia a dia, mas haverá novas regras para pagamentos de elevado valor.

União Europeia não proíbe o dinheiro físico

A alteração resulta do Regulamento (UE) 2024/1624 e entrará em vigor no verão de 2027. O objetivo não é retirar as notas e moedas de circulação, mas sim impedir que pagamentos comerciais de grande valor sejam efetuados exclusivamente em numerário, tornando mais difícil esconder a origem ou o destino de determinadas quantias.

Na prática, quem pretender pagar mais de 10 mil euros a uma empresa ou profissional deixará de poder fazê-lo apenas em dinheiro.

O que muda para consumidores e empresas?

Com as novas regras, pagamentos superiores a 10 mil euros em contexto comercial terão de recorrer a meios de pagamento que permitam rastreabilidade.

Entre as opções estarão:

Transferência bancária;

Cartão de pagamento;

Cheque nominativo;

Outros meios de pagamento com registo formal.

Isto significa que a compra de um automóvel num stand, o pagamento de uma obra de elevado valor ou a contratação de determinados serviços profissionais terão de ser efetuados através de métodos que deixem um registo verificável.

E os negócios entre particulares?

A legislação europeia não proíbe pagamentos em numerário entre particulares, desde que não exista atividade comercial ou profissional envolvida. Assim, a venda de uma mota usada, de um automóvel ou de outro bem entre cidadãos continua, em princípio, fora do âmbito desta limitação europeia, mesmo que os valores ultrapassem os 10 mil euros.

Ainda assim, as autoridades podem continuar a fiscalizar situações que envolvam transporte ou movimentação de grandes quantias em dinheiro.

Portugal já tem regras mais apertadas

Para os portugueses, a novidade poderá ter pouco impacto prático. Atualmente, a legislação nacional já impõe restrições mais severas. Segundo as regras em vigor, pagamentos em numerário iguais ou superiores a 3 mil euros estão proibidos em diversas transações.

Desta forma, o limite europeu de 10 mil euros acaba por ser mais permissivo do que aquele que já é aplicado em Portugal.

Porque quer a União Europeia impor este limite?

Segundo as autoridades europeias, o dinheiro físico continua a desempenhar um papel relevante em atividades ilícitas, nomeadamente:

Branqueamento de capitais;

Financiamento de organizações criminosas;

Economia paralela;

Evasão fiscal.

A principal preocupação não está nas notas e moedas em si, mas no facto de os pagamentos em numerário deixarem menos rasto documental do que os meios digitais ou bancários.

Por isso, a lógica da nova legislação é simples: quanto maior for o valor da transação, maior deverá ser a transparência.

O fim do dinheiro físico? Não.

Apesar das dúvidas que têm circulado online, a União Europeia não vai abolir o dinheiro físico.

As notas e moedas continuarão a poder ser utilizadas em:

Compras do dia a dia;

Pagamentos abaixo dos limites legais;

Transações privadas entre particulares.

O que desaparece é apenas a possibilidade de realizar pagamentos comerciais muito elevados sem qualquer registo formal.

O que deve saber

A União Europeia vai acabar com o dinheiro físico? Não. O numerário continuará a ser um meio de pagamento legal.

Será possível pagar 15 mil euros em dinheiro a uma empresa em 2028? Não. Acima dos 10 mil euros será obrigatório utilizar meios de pagamento rastreáveis.

As transações entre particulares continuam permitidas? Em regra, sim, desde que não estejam associadas a atividade comercial ou profissional.

Portugal já tem limites? Sim. O limite atualmente aplicado em muitas transações é de 3 mil euros, tornando a legislação portuguesa mais restritiva do que a futura regra europeia.