TVs: chegou a tecnologia True RGB com as novas BRAVIA 9 II e BRAVIA 7 II da Sony

A Sony revelou a sua nova geração de equipamentos de entretenimento doméstico, apostando numa evolução significativa tanto na qualidade de imagem como na experiência sonora. O Pplware foi a Londres conhecer a nova e fabolosa tecnologia True RGB da Sony assim como o novo BRAVIA Theatre Trio.

Foi numa apresentação em Londres que a Sony apresentou as novas televisões BRAVIA 9 II e BRAVIA 7 II, bem como o sistema de áudio BRAVIA Theatre Trio, que promete redefinir a forma como o utilizador vive o cinema em casa.

O Pplware assistiu a várias demonstrações, comprovando a enorme qualidade de vídeo e de audio dos equipamentos revelados.

Sony: as novas TV BRAVIA 9 II e BRAVIA 7 II

As novas TV BRAVIA 9 II e BRAVIA 7 II destacam-se pela introdução de tecnologia RGB avançada, ao qual a Sony deu o nome de True RGB, concebida para melhorar a precisão das cores e o controlo de brilho em diferentes condições de visualização.

A ideia da marca passa por aproximar ainda mais a imagem reproduzida no ecrã daquilo que foi originalmente captado, reduzindo perdas de detalhe em cenas muito claras ou muito escuras.

As novas TV True RGB LEDs RGB são controlados de forma independente, um ecrã exclusivo sem brilho e de baixa reflexão, e um sistema de cinema em casa de nova geração, todos desenvolvidos com contributos de especialistas da indústria.

Segundo a Sony, esta nova geração de televisores pretende elevar o realismo visual, especialmente em conteúdos de alto contraste, como filmes, séries e videojogos.

A marca japonesa continua a apostar em inteligência artificial para otimizar em tempo real vários parâmetros, como nitidez, cor, movimento e profundidade.

O objetivo é garantir uma experiência consistente independentemente do tipo de conteúdo reproduzido.

Os novos modelos BRAVIA procuram melhorar a integração com serviços de streaming e conteúdos em alta resolução, tirando partido de algoritmos que ajustam automaticamente a imagem consoante a fonte.

BRAVIA Theatre Trio: o verdadeiro som

No campo do áudio, o destaque vai para o BRAVIA Theatre Trio, um sistema pensado para complementar as novas televisões com uma experiência sonora mais imersiva.

A proposta da Sony passa por criar um ambiente tridimensional, onde o som acompanha de forma mais precisa a ação no ecrã.

Este sistema pretende simplificar a configuração de áudio em casa, oferecendo uma solução integrada que reduz a necessidade de colunas adicionais complexas, mas mantendo uma sensação de espaço e profundidade sonora.

Com estes lançamentos, a Sony reforça a sua estratégia de criar um ecossistema totalmente integrado entre imagem e som.

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