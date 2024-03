No início desta semana, Elon Musk mostrou o seu desagrado ao tentar instalar o Windows 11 num novo PC. Em concreto, o problema estava na obrigatoriedade de usar uma conta Microsoft, algo que não queria. Das muitas respostas que recebeu, entretanto, uma mostra a forma mais simples e rápida de instalar o Windows 11 sem uma conta Microsoft. Descubra como é!

Uma ajuda para o Windows 11 de Elon Musk

As palavras de Elon Musk para a Microsoft e para o Windows 11 foram tudo menos simpáticas. Ao tentar instalar o sistema operativo no seu novo PC, acabou por ser confrontado com a necessidade indicar ou criar uma conta Microsoft. Tal como muitos outros utilizadores, não o pretende fazer, optando por ter uma conta local.

As maiores preocupações de Elon Musk são para com os seus dados de utilização e como a Microsoft os vai usar. Ao mesmo tempo, não entende esta obrigatoriedade, que empurra os utilizadores para uma dependência constante do acesso à Internet.

Das muitas soluções que foram apresentadas, todas para impedir a utilização de uma conta Microsoft, uma destacou-se de imediato. É provavelmente a mais simples e a mais rápida, sem que tenham de ser usados comandos ou alternativas como desligar o acesso à Internet.

Como ter conta local no sistema da Microsoft

Conforme foi revelado na resposta da a Elon Musk, tudo passa por usar uma conta que está banida e que é universal. Os dados a colocar na caixa de autenticação da conta são o e-mail "example@example.com" e a password "asdf".

Ao colocar estes dados, o Windows 11 percebe que esta é uma conta não autorizada e rapidamente dá ao utilizador a possibilidade de usar uma conta local. Os passos seguintes são conhecidos e terminam com o Windows 11 instalado e pronto a usar, sem depender de uma conta Microsoft.

Não sabemos que passos ou medidas Elon Musk acabou por tomar, mas certamente que tem já na sua posse a informação necessária. Foram fornecidas as melhores formas de ter acesso ao Windows 11 sem ter de usar ou criar uma conta Microsoft, optando assim por uma conta local, mais simples de gerir.