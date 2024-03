Estas são as estreias de filmes e séries na Netflix para março

Terminado o mês de fevereiro, chega-nos agora março com um bocadinho mais de sol para nos alegrar os dias. Vamos então conhecer as estreias de filmes e séries para este mês da popular plataforma de streaming Netflix.

Para este novo mês, há diversas novidades na Netflix. Estas estreias são divulgadas pela Netflix Portugal, no entanto poderá haver outras aqui não mencionadas.

Dia 1 - Fúrias

Uma jovem que quer vingar a morte do pai envolve-se na rede da Fúria, a temível justiceira do submarino do crime de Paris.

Pode ver a série completa na Netflix a partir do dia 1 de março.

Fúrias

Dia 1 - Smurfs: A Aldeia Perdida

Smurfina e os melhores amigos Óculos Trapalhão e Valentão aventuram-se na Floresta Proibida para salvar uma misteriosa aldeia perdida do feiticeiro malvado Gargamel.

Este filme estreia também no dia 1.

Smurfs: A Aldeia Perdida

Dia 1 - Os Smurfs 2

O maléfico feiticeiro Gargamel continua a sua missão para roubar a fonte de poder dos Smurfs, criando um par de "sósias de Smurf" chamados Diabretes.

Já pode ver este filme também a partir do dia 1 de março.

Os Smurfs 2

Dia 1 - O Astronauta

Seis meses depois de ter embarcado numa missão solitária, um astronauta lida com as falhas no seu casamento com a ajuda de uma criatura misteriosa que encontrou na nave.

Este filme também foi para o ar no dia 1 deste mês.

O Astronauta

Dia 3 - The Netflix Slam (direto)

A lenda contra o prodígio: Rafael Nadal e Carlos Alcaraz defrontam-se nesta épica partida de ténis em Las Vegas.

Este direto vai acontecer no próximo dia 3 de março pelas 20h30 (hora de Portugal).

The Netflix Slam

Dia 5 - Hannah Gadsby's Gender Agenda

Humoristas genderqueer de todo o mundo sobem ao palco do Alexandra Palace, em Londres, nesta série de espetáculos de comédia com apresentação de Hannah Gadsby.

Este conteúdo de stand-up comedy estreia no dia 5 de março.

Hannah Gadsby's Gender Agenda

Dia 6 - Supersex

Inspirada em eventos verídicos, esta série retrata a história de como Rocco Siffredo deixou para trás uma vida humilde e se tornou na maior estrela pornográfica do mundo.

Pode ver esta série a partir do dia 6.

Supersex

Dia 6 - Full Swing T2

Esta série documental imersiva acompanha um grupo diverso de golfistas profissionais, dentro e fora do campo, durante uma temporada implacável da competição.

A segunda temporada desta série vai para o ar no dia 6 de março.

Full Swing

Dia 7 - The Gentlemen - Senhores do Crime: A Série

Quando a aristocrata Eddie herda a propriedade da família, nem imagina que esta alberga um enorme império de erva... e que os proprietários estão lá para ficar.

Esta série tem estreia marcada a dia 7.

The Gentlemen - Senhores do Crime: A Série

Dia 7 - O Sinal

O desaparecimento de uma astronauta lança a sua família numa busca frenética por respostas. Mas, quanto mais descobrem, maior se torna a ameaça, para eles e para o mundo.

Pode ver esta série Netflix a partir do dia 7 de março.

O Sinal

Dia 8 - Blown Away T4

Na corrida por 60.000 dólares e pelo título de campeão, dez artistas vão dar tudo em vários desafios de escultura de vidro soprado.

A quarta temporada desta série estreia no próximo dia 8 de março.

Blown Away

Dia 8 - A Donzela

O casamento de uma jovem com um príncipe encantador transforma-se numa luta pela sobrevivência quando ela é oferecida a um dragão como sacrifício.

Pode ver este filme Netflix também a partir do dia 8.

A Donzela

Dia 9 - Rainha das Lágrimas

A rainha dos grandes armazéns e o príncipe dos supermercados estão a passar por uma crise conjugal... mas eis que, como que por milagre, o amor renasce.

Dia 9 é a data de estreia desta série.

Rainha das Lágrimas

Dia 11 - Young Royals T3 Ep 1 - 5

Nesta série dramática e cheia de emoção, um prícipe adolescente frequenta o colégio e tem a hipótese de descobrir quem realmente é.

A terceira temporada da série Netflix vai para o ar no dia 11 de março e contém do 1º ao 5º episódio. O episódio 6 vai estrear no dia 18 de março.

Young Royals

Dia 13 - Bandidos

Bastará engenho e uma pitada de sorte para ajudar este bando de ladrões a levar um plano improvisado a bom porto?

Esta série estreia no dia 13 deste mês.

Bandidos

Dia 14 - Girls5Eva T3

Uma banda feminina dos anos 90 tenta regressar aos tempos áureos, enquanto os seus membros conciliam família e relacionamentos com as alegrias e tristezas da meia-idade.

A terceira temporada vai para o ar no dia 14 de março.

Girls5Eva

Dia 15 - Chicken Nugget

Uma mulher entra numa estranha máquina e transforma-se num... nugget de frango! Agora, cabe ao seu pai e a um admirador embarcar numa louca missão para a trazer de volta.

Esta série tem estreia marcada para o dia 15.

Chicken Nugget

Dia 15 - Um Desejo Irlandês

O homem dos sonhos de Maddie está prestes a casar com a sua melhor amiga, mas tudo muda quando ele pede um desejo numa pedra antiga na Irlanda e acorda como noiva dele.

Pode ver este filme a partir do dia 15.

Um Desejo Irlandês

Dia 18 - Nos Bastidores de Young Royals

Da escolha dos atores à cena final, este especial mostra como o elenco e a equipa de "Young Royals" deram vida à tocante história de Wilhelm e Simon.

Pode ver este documentário a partir do dia 18 de março.

Nos Bastidores de Young Royals

Dia 19 - Physical 100 T2

Cem concorrentes em excelente forma física competem numa série de exigentes desafios para reclamar a honra - e o prémio em dinheiro - de ser o único vencedor.

A segunda temporada estreia a dia 19 deste mês.

Physical 100

Dia 19 - Brian Simpson: Live From The Mothership

Se gosta de comédia, pode ver este conteúdo de stand-up comedy a partir do dia 19.

Brian Simpson: Live From The Mothership

Dia 21 - O Problema dos 3 Corpos

Atravessando continentes e décadas, cinco amigos fazem descobertas revolucionárias num momento em que as leis da ciência se desmoronam e uma ameaça existencial emerge.

Dia 21 é a data de estreia desta série.

O Problema dos 3 Corpos

Dia 29 - O Salário do Medo

Com centenas de vidas ameaçadas por uma explosão num poço de petróleo, uma equipa tem de fazer uma perigosa travessia do deserto com uma carga mortal: nitroglicerina.

Este filme Netflix vai para o ar no dia 29 de março.

O Salário do Medo

Vai ver alguma destas estreias na Netflix?