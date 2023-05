Versão completa de ‘Super Mario Bros.’ foi vista por mais de 9 milhões de pessoas… no Twitter

‘Super Mario Bros. - O Filme’ ainda não saiu dos cinemas, mas a versão completa já circulou pelo Twitter e reuniu mais de nove milhões de visualizações. E os direitos de autor, Elon Musk?

Depois de lhe falarmos do sucesso de bilheteira que ‘Super Mario Bros. - O Filme’ estava a ser, pouco tempo depois da estreia, no dia 5 de abril, a audiência cresceu ainda mais e este já conseguiu ultrapassar os mil milhões de dólares, na bilheteira global.

Apesar do brilharete cinematográfico, houve quem conseguisse trocar o assento do cinema pelo sofá de casa. Isto, porque a versão completa do filme esteve, durante alguns dias, disponível para todos, no Twitter. O vídeo foi publicado em duas partes: uma com uma hora e outra com os restantes 30 minutos.

Conforme detetado e relatado pelo The Verge, a versão completa do ‘Super Mario Bros. - O Filme' chegou ao Twitter no dia 28 de abril. Dois dias e nove milhões de visualizações depois, a rede social removeu o vídeo, devido a direitos de autor, e suspendeu a conta do utilizador responsável.

Gap temporal entre a publicação e a remoção do filme é um problema?

Esta não é a primeira vez que a versão integral de um filme chega ao Twitter. Na verdade, em novembro de 2022, foram feitas sequências, com vídeos de dois minutos, de filmes como The Fast and the Furious: Toyko Drift, Hackers e Avatar.

Desde dezembro de 2022, o Twitter permite, aos assinantes do Blue, o carregamento de vídeos com até 60 minutos, no website, ou 10 minutos, na aplicação da rede social no iOS e Android. Aparentemente, esta permissão facilita partilhas como a que estamos a conhecer.

Além disso, e segundo conjetura o Mashable, o gap temporal entre o upload do vídeo e a sua remoção, bem como a suspensão da conta do utilizador, poderá ter que ver com a ampla redução da força de trabalho do Twitter.