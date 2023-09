Desde que abraçou o Linux no Windows 10 que a Microsoft não para de trazer novidades para o WSL. Este subsistema está presente em todas as novas versões, abrindo as portas do Linux a todos. Agora, e como é normal, a Microsoft trouxe mais um lote de novidades importantes para o WSL, o Linux que corre dentro do Windows 11.

A existência de um Linux pronto a ser usado dentro do Windows é algo que muitos poderiam considerar impossível. Ainda assim, a Microsoft focou-se em criar esta solução e tornou-a acessível a todos os utilizadores, para poderem criar mais soluções nestes sistemas.

Agora, e no seguimento de outras melhorias que vêm ser apresentadas, a Microsoft criou mais um lote de novidades que aplica agora. Estas querem melhorar a utilização e a estabilidade do WSL, para assim dar mais aos utilizadores.

Uma das primeiras mudanças está na gestão de memória do Linux e na forma como esta pode ser eliminada após ter sido usada. Ao mesmo tempo, há uma gestão mais aprimorada dos discos virtuais, que podem aumentar ou diminuir automaticamente, consoante a necessidade.

Outra alteração de peso está na rede, que pode agora replicar o que está no sistema da Microsoft. Todos os parâmetros de rede do Windows são espelhados no Linux e usados como o padrão. Isso garantirá ao Linux ainda mais capacidades no campo da rede e do acesso a este sistema.

Uma mudança importante e que poderá ser usada de imediato está na própria firewall do Linux. Com esta nova versão, todas as regras presentes no Windows são replicadas no WSL e assim garantir a segurança do utilizador naturalmente.

Todas as novidades podem ser já testadas e a atualização fica disponível de forma independente do próprio Windows 11. Podem descarregar e instalar a atualização diretamente na PowerShell - com o comando: wsl –update; wsl –update –pre-release - ou descarregar diretamente da página do WSL no GitHub.