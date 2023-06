A Google e a Microsoft têm hoje os seus sistemas operativos móvel e para PC interligados e as melhorias continua a acontecer. Para quem gosta de jogar no PC, existem mais de 100 jogos da Play Store disponívies para Windows. Destacamos 5 deles.

O Google Play Jogos no PC é uma aplicação que lhe permite procurar, transferir e jogar determinados jogos para dispositivos móveis num portátil ou computador Windows.

Esta app ainda em versão beta premite jogar mais de 100 jogos com o Google Play Jogos no PC. Vai encontrar tudo, desde aventuras de ação e puzzles de 3 em linha a jogos de simulação da vida real e RPGs táticos.

Antes de começar a jogar terá que fazer o download da app para o computador, disponível gratuitamente aqui.

5 jogos Android para jogar no computador Windows

Call of Dragons

Call of Dragons é um jogo MMO de conquista e fantasia dos criadores de Rise of Kingdoms, onde é oferecida uma incrível experiência de combate estratégico. Poderá combater com Behemoths, onde terá que lutar ao lado de seus aliados para derrotar os poderosos Behemoths e convocá-los em batalhas PvP como sua arma secreta.

Há ainda liberdade para lutar e um mundo de fantasia imersivo...

Homepage: FARLIGHT

Preço: Gratuito

Arknights

Assuma o papel de um membro-chave da Ilha de Rodes, uma empresa farmacêutica que luta contra uma infecção mortal e a inquietação que ela deixa em seu rastro. Ao lado do seu líder Amiya, terá que recrutar operadores, treiná-los e encamilhá-los para várias operações para proteger os inocentes e resistir àqueles que colocariam o mundo num turbilhão.

OTR - Offroad Car Driving Game

OTR é o novo simulador de direção off-road de mundo aberto. Conduza o seu veículo nas colinas do seu próprio mundo aberto, entre num barco e explore ilhas, escolha um helicóptero e voe livremente até ao topo das montanhas ou apenas caminhe se precisar de uma caminhada tranquila.

Pixel Starships

O Pixel Starships é o primeiro jogo de controlo total de naves espaciais do mundo num imenso universo de 8 bits online. No Pixel Starships, o jogador comanda todos os recursos da sua nave, desde a construção até as batalhas, num único mundo persistente.

Last Fortress: Underground

Castle, a maior comunidade de sobreviventes, caiu. Outrora um farol de esperança no pós-apocalipse, agora vê-se no destino. No meio do caos, um pequeno grupo de sobreviventes conseguiu escapar para o deserto árido.

O jogador assume o papel de comandante destes sobreviventes. Assim começa a campanha de sobrevivência neste mundo infestado de zumbis.