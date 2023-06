MediaTek e a Nvidia anunciam parceria que irá revolucionar a indústria automóvel

A Nvidia e a MediaTek juntaram-se para revolucionar a indústria automóvel. Ao serviço da sua estratégia estará, claro, a Inteligência Artificial (IA).

A MediaTek e a Nvidia anunciaram uma parceria estratégica que prevê revolucionar a indústria automóvel. O objetivo passa por combinar o conhecimento das duas gigantes tecnológicas, de modo a fornecer soluções de IA destinadas aos veículos da próxima geração.

A primeira é líder em semicondutores, ao passo que a segunda tem consolidado reputação em matéria de IA e computação.

Muito do sucesso da próxima geração de carros será definido pelo software, uma vez que os condutores valorizam cada vez mais a tecnologia. Portanto, as duas gigantes tecnológicas procuram aproveitar os pontos fortes de ambas as empresas e criar soluções atraentes que satisfaçam as necessidades emergentes.

A combinação do SoC líder na indústria da MediaTek e das tecnologias de software de IA e GPU da Nvidia irá permitir novas experiências de utilizador, segurança melhorada e novos serviços conectados para todos os segmentos de veículos, do luxo ao convencional.

Disse Jensen Huang, fundador e CEO da Nvidia, sublinhando o papel fundamental que a IA e a computação desempenharão na transformação da indústria automóvel.

Para o objetivo, a MediaTek irá desenvolver SoCs para automóveis que integram um novo chip de GPU Nvidia. Este será complementado pela IA avançada e IP gráfico da Nvidia. Esses chiplets serão interconectados, através de uma tecnologia de interconexão ultrarrápida e coerente, por forma a melhorar o desempenho e a eficiência.

Mais ainda, adotarão tecnologias de software da Nvidia nas soluções de cockpit inteligente da MediaTek.

Juntas, as duas gigantes tecnológicas conseguirão fornecer soluções que excedem as expectativas da indústria, pelo que a parceria representa uma grande oportunidade de mercado. De acordo com a Gartner, prevê-se que o mercado total direcionado para os SoCs de painel de instrumentos e infoentretenimento para carros atinja os 12 mil milhões de dólares, em 2023.

