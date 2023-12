A Google atualiza constantemente o Android com novas funcionalidades, em especial no que toca aos Pixel, os smartphones da marca. Estes estão agora a receber o Repair Mode, que permitirá dar mais segurança e simplicidade quando um destes smartphones for levado para reparar um problema.

Mais segurança para os dados no Android

Com a atualização de dezembro do Android, a Google preparou uma novidade para os seus Pixel. Estes smartphones começaram a receber a possibilidade de ter acesso a novo Repair Mode, que garante aos utilizadores uma forma simples de proteger os seus dispositivos quando estes vão para reparar.

O normal deste processo é o eliminar dos dados, via uma reposição de fábrica, para garantir a proteção dos dados dos utilizadores. Só assim é possível ter a certeza de que ninguém poderá usar o smartphone ou os dados nele presentes. Isso muda agora, com a chegada do Repair Mode ao Android, que criará uma camada de proteção.

Repair mode para ajudar na reparação

A forma que a Google criou no Android para este novo modo é inteligente e interessante. Usa uma cópia do próprio sistema operativo para criar uma área onde quem fará a reparação do smartphone poderá aceder, tendo acesso a todas as funcionalidades do sistema, para poder testar o que necessitar.

No Google Pixel, a ativação do Repair Mode requer pelo menos 2 GB de espaço de armazenamento livre, para a criação da cópia do Android. Além disso, e para garantir a segurança da informação do utilizador, é necessário que esteja definido um código de bloqueio de ecrã. Tanto um PIN como uma password ou padrão são aceitáveis.

Google mantém apenas para os seus Pixel

Para ativar o Repair mode nos Pixel, o utilizador terá de aceder a Definições > Sistema > Modo de reparação e ativar o botão "Entrar no modo de reparação". A Google revelou que o smartphone do utilizador irá reiniciar depois deste passo e que poderá levar alguns minutos até voltar a funcionar.

Esta novidade está agora a ser adicionada aos Pixel mais recentes, através de uma atualização. Espera-se que surja em breve e que o Reapir mode, similar ao que a Samsung já oferece, possa chegar a mais smartphones com Android, mesmo de outros fabricantes.