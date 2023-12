Uma das formas mais simples de acompanhar os resultados desportivos é pelo smartphone. A oferta de apps dedicadas é grande, com algumas a conseguirem alertar em tempo real os utilizadores. A Google quer uma posição neste campo e quer ajudar a acompanhar a equipa favorita com um novo widget no Android.

Um novo widget da Google dedicado ao desporto

A cada competição desportiva global a Google faz questão de marcar presença, muitas vezes com o próprio Android. É aqui que apresenta os seus widgets ou informação na página de pesquisa, para os utilizadores poderem acompanhar os resultados e saber o desempenho da sua equipa ou nação favorita.

Esta presença pontual deverá em breve passar a ser permanente, pelo menos segundo o que foi descoberto no código da última versão da app Google. Aqui foi possível encontrar e ativar um novo widget onde o utilizador terá resultados em tempo real sobre vários desportos e várias equipas de muitos países.

Este widget mostra apenas as equipas que o utilizador segue e os seus jogos futuros, ao vivo ou anteriores. Estes jogos aparecem em cartões com data/hora, resultado e a liga associada. Um toque abre o cartão completo do Knowledge Graph na Pesquisa Google.

Seguir a equipa favorita no Android será simples

A utilização do widget poderá ser feita com uma ou duas colunas, com a última a exibir um jogo em destaque no topo. O widget pode ser redimensionado para ocupar a totalidade do ecrã inicial. Este também poderá ser atualizado manualmente, tocando no botão superior direito.

Para personalizar este widget haverá uma área específica onde o utilizador pode escolher as equipas favoritas, de entre a longa lista presente de vários desportos. Além destas, vão ainda existir recomendações para jogos, equipas e ligas com base na atividade de pesquisa do utilizador.

Este será mais um widget importante da Google para o Android. Estes mostram a sua utilidade ao longo do tempo, com cada vez mais propostas a surgirem, e não apenas da gigante das pesquisas. Para quem gosta de desporto, este será certamente um widget que ocupará um espaço bem grande no ecrã do smartphone.