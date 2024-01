OnePlus volta poder vender smartphones na Europa depois de ter sido bloqueada

A OnePlus e a OPPO têm atravessado problemas grandes na Europa. Ambas as marcas pertencem ao grupo BBK Electronics e estiveram bloqueadas por usarem de forma (aparentemente) indevida algumas patentes da Nokia. Esse processo foi resolvido recentemente e agora a OnePlus regressou finalmente à Europa, com as vendas a serem retomadas.

Foi em 2020 que a OPPO acabou nos tribunais em alguns países da Europa. A queixa partiu da Nokia, que alegava que a fabricante chinesa usava patentes sem qualquer autorização, violando claramente a sua propriedade intelectual.

Este processo, em que o tribunal acabou por dar razão à Nokia, levou a que a OPPO ficasse impedida de vender os seus smartphones na Europa. Por proximidade, e por pertencerem ao mesmo grupo, a OnePlus acabou ter o mesmo destino e viu as suas vendas serem bloqueadas na Alemanha e em outros países.

.@OnePlus is back!



