Novos problemas no Android Auto! Agora são os comandos de voz do Waze que não funcionam

A utilização do Waze no Android Auto é de tal forma elevada que isso torna esta app uma das mais proeminentes deste sistema de apoio à condução. Ainda que seja pertença da Google, segue o seu caminho de forma independente. Agora, surgem novos problemas com o Waze no Android Auto, impossibilitando usar os comandos de voz ao conduzir.

Novos problemas reportados no Waze

Não tem sido simples a presença do Waze no Android Auto. Esta app tem tido problemas recorrentes, ainda que limitados, impedindo a sua utilização constante e com o apoio, o qual é esperado que este tenha por parte dos seus programadores.

São bem conhecidas as situações de problemas, em especial associadas aos comandos de voz, que vão sendo reportados. Estas são situações crónicas que tardam a ter uma solução rápida e definitiva, tal como querem e necessitam os utilizadores do Waze.

Comandos de voz não funcionam

Uma nova situação está agora a ser reportada, desde há já algum tempo, e que traz novamente o problema dos comandos de voz. Estes estão agora com um novo problema e deixam de ser interpretados pelo Waze, tal como já aconteceu no passado.

Ao pedir rotas para um endereço específico ou nome comercial, o Google Assistente aceita o comando. O problema surge depois, com o Waze a não oferecer nenhuma resposta, bem como a não apresentar ao condutor qualquer informação. Do que é relatado nas redes sociais, isso frustra os utilizadores.

Problemas apenas no Android Auto

O curioso é que mais uma vez esta situação não está generalizada no Android Auto e a afetar todos os utilizadores do Waze. Ainda assim, este é um problema que parece crescer e que se generaliza desde os primeiros relatos feitos no final de dezembro.

Mais uma vez se espera que os programadores do Waze resolvam a situação de forma rápida. Só assim o Waze voltará a ser usado por todos e sem qualquer limitação, não tendo de usar a alternativa óbvia no Android Auto, o Google Maps.