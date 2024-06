Apesar da decisão da UE, Noruega não vai impor taxas aos elétricos chineses

Pioneira na adoção de carros elétricos pelos seus cidadãos, a Noruega revelou que não irá seguir os passos da União Europeia (UE) em matéria de taxas sobre os carros elétricos chineses.

Segundo a Statistics Norway, a Noruega viu 24% dos seus carros serem elétricos no ano passado, e mais de 80% dos novos veículos vendidos em 2022 a serem alimentados por bateria. O país tem, na verdade, a maior densidade de veículos elétricos a nível mundial.

Conforme vimos, os países vizinhos, que constituem a UE, decidiram impor taxas adicionais aos carros elétricos chineses, de modo a combater a suposta concorrência desleal. A decisão surgiu apenas alguns dias depois da tomada pelos Estados Unidos e meses após o início de uma investigação conduzida pela Comissão Europeia sobre os automóveis oriundos do país asiático.

Na opinião de Trygve Slagsvold Vedum, ministro das Finanças da Noruega, num e-mail enviado à Bloomberg, "a introdução de taxas sobre os automóveis chineses não é relevante nem desejável para este governo".

Aliás, segundo dados da Federação Norueguesa de Viação, mais de 12% dos veículos elétricos importados para a Noruega provêm de fabricantes chinesas, um número que inclui a Polestar, mas exclui os veículos da Volvo Car.

A Noruega tem sido uma porta importante para os carros elétricos chineses

A Noruega, que não integra a UE, foi o primeiro mercado europeu para muitas startups chinesas de carros elétricos, como a NIO, conforme vimos aqui, em maio de 2021. Mais cedo ainda, a Xpeng, em 2020.

De acordo com a CarsNewsChina, a Noruega recebe algumas marcas chinesas com presença (ainda) residual na Europa, como a Voyah da Dongfeng, que tem vendido o seu SUV Free na Noruega desde 2022.

Na Noruega, a Xpeng vendeu 67 automóveis e a NIO 66 automóveis, em maio. Para efeitos de comparação, a Tesla vendeu 830 veículos elétricos no mesmo mês, e a Volkswagen 1372 unidades da sua série elétrica ID.

As líderes chinesas de veículos elétricos, na Noruega, são a SAIC e o Grupo Geely. A MG entregou 497 elétricos, no mês passado, e a Polestar, propriedade do Grupo Geely, vendeu 328. Os carros elétricos das duas marcas são fabricados na China.