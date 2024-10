Polónia: rádio despede todos os jornalistas e aposta em apresentadores virtuais

Uma rádio de Cracóvia, na Polónia, criou uma série de avatares através de inteligência artificial para serem os novos apresentadores dos programas da estação. Antes disso, todos os jornalistas que lá colaboravam foram despedidos. Está instalada a polémica.

Atenção, o locutor da imagem não existe, é IA

Uma estação de rádio polaca despediu todos os seus jornalistas e relançou-se esta semana com “apresentadores” gerados por inteligência artificial (IA).

A OFF Radio Krakow recomeçou as suas transmissões, afirmando que este era “a primeira experiência na Polónia em que jornalistas são personagens virtuais criados por IA”.

A estação, localizada na cidade de Cracóvia, no sul da Polónia, explicou que os seus três avatares foram concebidos para atrair ouvintes mais jovens, discutindo temas relacionados com cultura, arte e questões sociais, incluindo as preocupações da comunidade LGBTQ+.

O diretor da estação, Marcin Pulit, afirmou, citado pela Associated Press:

Se a inteligência artificial é mais uma oportunidade ou uma ameaça para os meios de comunicação, rádio e jornalismo? Vamos procurar respostas para essa questão.

A mudança chamou a atenção nacional depois de Mateusz Demski, um jornalista e crítico de cinema que até recentemente apresentava um programa na estação, ter publicado uma carta aberta na terça-feira em protesto contra “a substituição de empregados por inteligência artificial.”

Segundo afirma Demski, este “é um precedente perigoso que nos afeta a todos”, argumentando que poderia abrir caminho “para um mundo em que funcionários experientes, associados ao setor dos média há anos, e pessoas empregadas em indústrias criativas serão substituídos por máquinas”.

Petição de protesto

Mais de 15.000 pessoas assinaram uma petição de protesto, revelou Mateusz Demski, frisando ainda ter recebido chamadas de centenas de pessoas, muitas delas jovens, que não querem ser alvo de tal experiência.

Demski trabalhou na OFF Radio Krakow desde fevereiro de 2022, a conduzir entrevistas com ucranianos que fugiram da guerra. Em agosto, foi um dos jornalistas despedidos, numa decisão que classifica de especialmente chocante, dado que a estação é uma rádio pública financiada pelos contribuintes.

Já o diretor da estação, insistiu que nenhum jornalista foi despedido devido à IA, mas sim porque a audiência era “quase zero”.

Krzysztof Gawkowski, o ministro dos Assuntos Digitais e vice-primeiro-ministro da Polónia, comentou o caso na terça-feira, afirmando ter lido o apelo de Mateusz Demski e que é necessário legislação para regular a IA.

Gawkowski escreveu na rede X que “embora eu seja adepto do desenvolvimento da IA, acredito que certos limites estão a ser ultrapassados e cada vez mais”, acrescentando que “o uso generalizado da IA deve ser feito para as pessoas, não contra elas”

Na reabertura, a estação transmitiu uma “entrevista” conduzida por um apresentador gerado por IA com uma voz que pretendia imitar Wisława Szymborska, uma poeta polaca e vencedora do Prémio Nobel da Literatura, falecida em 2012.

Michał Rusinek, presidente da Fundação Wisława Szymborska, que supervisiona o legado da poeta, disse à emissora TVN que concordou em permitir que a estação usasse o nome de Szymborska na transmissão.

Segundo Rusinek, a poeta tinha sentido de humor e teria gostado da ideia. Os jornalistas despedidos não são da mesma opinião.