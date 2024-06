E Porque Hoje é Sexta

O velho Alentejano e o punk com crista de galo.

Em pleno Baixo Alentejo, um velho Alentejano entra numa camineta da carrêra, senta-se num banco mesmo em frente a um punk de cabelos compridos, com uma crista de cabelo parecida com a de um galo e com madeixas verdes, azuis, rosa e vermelhas.

O velho fica a olhar para o punk e o punk a observar o velho, ambos calados.

O punk vai ficando cada vez mais nervoso, até que não aguenta mais e pergunta ao velho:

- O que foi, amigo? Você nunca fez nada de diferente, quando era jovem?

O velho responde:

- Atão nã havera de fazeri? Quando era gaiato fui ao rabo a uma galinha... e, quando te vi, pensei cá com os mê botões:

- "...Será que este cabrão é mê filho ?