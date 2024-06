Campanha Descontos Exclusivos chegou à PlayStation Store

A Sony Playstation lançou a campanha "Descontos Exclusivos" na Playstation Store. Uma iniciativa que apresenta bons descontos em alguns jogos emblemáticos e que podem ser uma boa opção. Venham ver quais...

A Playstation Store parece ser um poço infindável de promoções e campanhas promocionais. Ao longo do ano, são muitas (e boas) as campanhas com descontos interessantes que são lançadas e agora, foi revelada mais uma: Campanha "Descontos Exclusivos".

Esta Campanha "Descontos Exclusivos" já arrancou na PlayStation Store para os membros do PlayStation Plus e apresenta vários jogos de categoria em promoção. A Plague Tale: Innocence, A Way Out, Banishers: Ghosts of New Eden ou DIRT 5 são alguns dos títulos que poderão ser adquiridos na PlayStation Store com descontos únicos até ao próximo dia 26 de Junho.

Mas... vamos ver a lista com os principais destaques.

A Plague Tale: Innocence: 11,99€

A Way Out: 5,99€

Banishers: Ghosts of New Eden: 47,99€

Dead Island 2 Expansion Pass: 17,99€

Dead Island 2 Deluxe Edition: 37,49€

DIRT 5 PS4 & PS5: 13,99€

Dying Light 2 Stay Human – Ultimate Edition PS5: 65,99€

Expeditions – A MudRunner Game - Year 1 Edition (PS4 & PS5): 55,99€

Bundle Grand Theft Auto V: Edição Premium & Pacote Megalodonte: 35,99€

Injustice 2: Legendary Edition: 5,49€

Mafia II: Definitive Edition: 9,89€

Overcooked! + Overcooked! 2: 8,74€

PGA 2K23 Deluxe Edition: 24,99€

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Operator Edition: 31,49€

Conjunto Red Dead Redemption e Red Dead Redemption 2: 54,99€

Suicide Squad: Kill the Justice League - Digital Deluxe Edition: 43,99€

WWE 2K24 Deluxe Edition: 74,99€

São muitos e bons os jogos presentes na Campanha "Descontos Exclusivos". Não se esqueçam... termina a 26 de Junho.

Bons Jogos!