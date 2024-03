Stellar Blade já tem Demo disponível

Tal como temos vindo a acompanhar (ver aqui), Stellar Blade é o próximo jogo desenvolvido pelos estúdios Shift Up. E agora há uma boa notícia para todos os jogadores interessados no jogo: já há uma Demo disponível.

Stellar Blade, como vimos aqui, é uma aventura de ação de ficção cientifica futurista e que decorre num cenário pós-apocalíptico no qual o futuro da Humanidade está em causa e a Humanidade se encontra condenada à extinção.

Destruído por criaturas bizarras, o planeta Terra foi abandonado, sobrevivendo apenas uma raça humana dizimada, refugiada numa Colónia espacial.

É neste ponto que, após partir da Colónia, a guerreira EVE, membro do 7.º Esquadrão Aéreo, é enviada para a Terra numa missão para resgatar o planeta dos Naytiba. A demo agora disponibilizada acompanha a demanda de Eve até à primeira luta de bosses.

Esta primeira etapa incluirá uma fase tutorial para ajudar os jogadores a familiarizarem-se com as características básicas de combate enquanto exploram a Eidos 7 do pós-guerra, uma cidade humana agora infestada pelos Naytiba, dando-lhes uma primeira noção da mecânica de jogo que os acompanhará ao longo da história de Stellar Blade.

A pouco menos de 1 mês do seu lançamento, Stellar Blade recebeu agora uma demo jogável, para todos os que pretenderem experimentar.

Aqueles que concluírem esta demo poderão transferir os dados guardados quando o jogo completo for lançado a 26 de abril, a partir do último checkpoint. Os dados guardados deverão ser armazenados na PlayStation 5.

Stellar Blade estará disponível no próximo dia 26 de abril, em exclusivo para a PlayStation 5.