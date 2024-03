Instagram está a trabalhar no Blend, feed Reels que combina os interesses de dois utilizadores

O Instagram está a trabalhar numa funcionalidade que recomenda Reels a um utilizador e a um amigo com base nos vídeos que partilharam entre si e nos seus interesses individuais. O engenheiro reverso Alessandro Paluzzi descobriu a funcionalidade, que se chama Blend.

O Instagram confirmou ao TechCrunch que está a testar o Blend internamente e que ainda não o começou a testar publicamente. Pode acontecer que o Blend nunca veja a luz do dia, embora seja sempre intrigante descobrir as ideias com que o Instagram está a "brincar".

A captura de ecrã indica que os Blends serão privados entre si e o outro utilizador e que poderá sair de um Blend a qualquer momento.

O #Instagram está a trabalhar no Blend: Recomendações de #Reels com base nos reels que partilharam uns com os outros e nos vossos interesses em reels 👀 Privado entre vocês os dois. Podes deixar um Blend em qualquer altura.

Blend pode dar vantagem ao Instagram

A plataforma não revelou mais pormenores sobre o funcionamento do Blend, embora a ideia pareça ser que os utilizadores do Instagram e um dos seus melhores amigos descubram novos Reels em conjunto, em vez de um deles encontrar um vídeo de que gosta e enviá-lo por mensagem ao outro.

Faria sentido que o Blend tivesse um indicador de que a outra pessoa já viu um determinado Reel, para que as duas pessoas que têm acesso ao feed possam começar a conversar sobre ele.

O TikTok não tem uma funcionalidade deste género, como refere o TechCrunch, pelo que o Blend pode dar ao Instagram uma vantagem quando se trata de pessoas que gostam de ver vídeos curtos em conjunto.

Tal como acontece com muitas das outras funcionalidades que as plataformas deste género introduzem, o Blend parece ser fundamentalmente uma forma de aumentar o envolvimento.

