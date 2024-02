Bitcoin atinge os 50 mil dólares pela primeira vez em mais de dois anos

Embora o assunto sobre as criptomoedas tenha deixado de ser tão abordado como o era há alguns anos, este setor continua a dar muito o que falar. E de acordo com as mais recentes notícias, o Bitcoin atingiu um valor de mais de 50 mil dólares pela primeira vez em mais de dois anos.

Bitcoin atinge os 50 mil dólares... algo que não era visto há mais de 2 anos

Segundo as recentes informações, o Bitcoin conseguiu ultrapassar o valor de 50 mil dólares pela primeira vez em mais de dois anos. Estes valores eram mais habituais na altura em que a pandemia da COVID-19 assombrava o mundo inteiro, tendo depois perdido força, a qual parece estar a recuperar aos poucos nos últimos tempos.

De acordo com os dados da agência Reuters, o valor do Bitcoin subiu cerca de 16,3% até ao momento neste ano de 2024, atingindo assim nesta segunda-feira (12) o seu maior nível desde o dia 27 de dezembro de 2021. Tal como podemos ver pelos dados demonstrados na plataforma CoinMarketCap, a popular criptomoeda alcançou nesta segunda-feira um máximo de 50,255.67 dólares, sendo que no momento em que escrevo este artigo o valor marcado é de 49,909.24 dólares.

Antoni Trenchev, cofundador da plataforma de empréstimo de criptomoedas Nexo, disse que "50.000 dólares é um marco significativo para o Bitcoin depois que o lançamento de ETFs não apenas não conseguiu provocar um movimento acima desse nível psicológico chave, mas também levou a uma liquidação de 20%".

Por sua vez, a Ethereum, que é a segunda maior criptomoeda do mundo, também aumentou o seu valor e atualmente vale 2,610.89 dólares.

Para além do Bitcoin algunas plataformas de exchange de moedas digitais também sentiram um impulso, como foi o caso da Coinbase (+4,86%) e os mineradores Riot Platforms (+11,9%) e Marathon Digital (+13,7%).