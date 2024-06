Volkswagen investirá $5 mil milhões na Rivian: os VE da próxima geração estão a caminho

A Volkswagen e a Rivian acabaram de anunciar que vão formar uma empresa comum, trazendo os conhecimentos de software da Rivian para os produtos da Volkswagen. A fabricante alemã poderá investir até 5 mil milhões de dólares para a Rivian conseguir fazer face ao esforço de entrega do seu próximo veículo R2.

Volkswagen x Rivian será uma realidade

Embora a Rivian tenha grandes reservas de dinheiro, está a gastá-las a um ritmo relativamente rápido. As finanças melhoram um pouco a cada trimestre, mas ainda há muito trabalho a fazer.

Recentemente, a empresa anunciou que iria adiar a construção da sua fábrica na Geórgia, a fim de poupar mais de 2 mil milhões de dólares a curto prazo, ajudando a reduzir a pressão sobre as suas finanças.

Agora, a empresa teve outra válvula de pressão libertada, uma vez que vai forma uma joint venture com a Volkswagen (VW) para levar o seu software para os veículos elétricos da fabricante. A VW fornecerá um capital inicial de mil milhões de dólares e potencialmente até 5 mil milhões de dólares até 2026.

Os nossos clientes beneficiam da parceria direcionada com a Rivian para criar uma arquitetura tecnológica líder. Através da nossa cooperação, vamos trazer as melhores soluções para os nossos veículos mais rapidamente e a um custo mais baixo. A parceria enquadra-se perfeitamente na nossa atual estratégia de software, nos nossos produtos e nas nossas parcerias.

Disse Oliver Blume, diretor executivo do Grupo Volkswagen.

O software deixará de ser um problema para a gigante alemã?

A parceria também é valiosa para a VW, uma vez que o software tem sido o seu maior problema nos últimos tempos. O anterior CEO da VW, Herbert Diess, deixou o cargo em 2022, e pensa-se que os problemas de software foram a principal razão da sua saída.

Em 2023, a VW contratou um antigo executivo da Rivian para a ajudar com o software. Deve ter gostado do que recebeu, pois as empresas estão agora a aprofundar a sua relação.

As duas empresas estabelecerão uma joint venture 50/50 em torno da "arquitetura elétrica/eletrónica da próxima geração". Isto dará à VW acesso imediato à arquitetura de software da Rivian, que tem sido considerada como um dos principais pontos fortes da empresa.

Após a criação desta empresa comum, a VW afirma que investirá mais 4 mil milhões de dólares na Rivian, em parcelas de mil milhões de dólares em 2025 e 2026, dependendo do facto de a Rivian cumprir "determinados objetivos".

