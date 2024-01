Estas 6 apps para Android são gratuitas e muito mais úteis do que pensa

O nosso smartphone segue-nos para todo o lado, sendo um grande aliado no dia a dia. Nele, aliás, podemos ter imensas aplicações facilitadoras. Veja estas seis apps para Android que, além de úteis, são gratuitas.

A Play Store da Google é quase Nárnia, no que a aplicações diz respeito. Apesar da palha que também se acumula, a loja conta com um generoso leque de apps de grande utilidade, que poderão estar a escapar-lhe.

Por isso, veja estas seis aplicações gratuitas e conte-nos, se já conhecia e se podem ser, ou são já, úteis no seu quotidiano.

1 - Bloqueador de Camera - Blocker

De forma simples, e conforme o nome indica, esta app de segurança promete bloquear o acesso à câmara do smartphone, evitando que aplicações que sejam instaladas lhe acedam, sem o consentimento do utilizador.

Bloqueador de Camera - Blocker

2 - Daily Bing Wallpaper

Se a escolha do wallpaper do seu Android já não é para si, já não suporta os papéis de parede padrão, mas também não tem fotografias para preencher o seu ecrã, saiba que há uma aplicação que entrega wallpapers do Bing diretamente para o seu ecrã, sem esforço.

Além de ser atualizado diariamente, suporta um largo leque de resoluções, incluindo 4K, Full HD, e HD.

Daily Bing Wallpaper

3 - Editor de vídeos LightCut

Mais uma vez, indo ao encontro do nome, esta app de edição de vídeos ajuda o utilizador a criar vídeos com muita facilidade. Por integrar Inteligência Artificial, os resultados são potencializados.

Editor de vídeos LightCut

4 - Sons para dormir

Se adormecer é um problema com o qual batalha, esta aplicação pode ajudar. Ela disponibiliza sons suaves e relaxantes, "cuidadosamente selecionados" para ajudar a afastar as insónias e a dormis mais rapidamente.

Sons para dormir

5 - Radio Garden

Esta aplicação para Android permite ouvir milhares de estações de rádio ao vivo em todo o mundo. Explorar esta aplicação poderá ser deveras interessante.

Radio Garden

6 - Grammarly - Writing Assistant

Esta última aplicação para Android pode ser muito útil. Além de editar e corrigir gramática, ela ajuda o utilizador com a pontuação. Com ele, o utilizador pode escrever com mais clareza e mais corretamente nas suas outras aplicações.

Grammarly - Writing Assistant