Sony e Seagate juntas na criação de discos rígidos usados para a IA

Enquanto a Inteligência Artificial continua a crescer e a destacar-se em vários segmentos, torna-se cada vez mais urgente que sejam criadas as condições para que as funções desta tecnologia sejam bem executadas. Como tal, agora a Sony e a Seagate vão celebrar uma parceria para criarem unidades de discos rígidos usados para a IA.

Sony e Seagate, uma parceria para discos HDD usados na IA

Tal como adiantam as últimas informações, a Sony criou recentemente uma parceria com a Seagate Technology com o objetivo de ambas as empresas se focarem na produção em massa de unidades de disco rígidos (HDDs). Mas estes novos equipamentos de armazenamento teriam como motivo responder à crescente procura por discos rígidos na área da Inteligência Artificial.

A notícia foi avançada pelo jornal asiático Nikkei nesta sexta-feira (16), no qual é indicado que se espera que a Sony Semiconductor Solutions inicie no mês de maio a produção em massa dos lasers usados nas unidades de disco rígidos. Para além disso, o jornal adianta ainda que a empresa japonesa vai investir cerca de 5 mil milhões de ienes, algo como 31 milhões de euros, na construção de novas linhas de produção.

Esta parceria vai ser então muito importante, uma vez que vai contribuir fortemente para a existência de cada vez mais recursos físicos que suportem as necessidades e requisitos exigidos na área de Inteligência Artificial, atualmente e no futuro.

No que respeita aos discos rígidos, recentemente também foi divulgada uma lista dos modelos de HDDs de alto desempenho que mais falhas apresentaram no ano passado de 2023.