Meta promete que Facebook e Instagram sem publicidade vão ficar baratos na Europa

A Meta tem procurado cumprir as regras da União Europeia e isso tem levado a algumas novidades que poucos esperavam no Facebook e no Instagram. Uma das novidades foi a chegada de um modo nestes serviços que retira a publicidade. Esse pacote destas redes vai em breve ficar mais barato e assim mais acessível.

Facebook e Instagram sem publicidade vão ficar baratos

A Meta lançou o seu pacote sem anúncios na União Europeia para cumprir a Lei dos Mercados Digitais (DMA) e o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR). A DMA limita a quantidade de dados pessoais que um serviço online pode recolher e processar com uma versão baseada em publicidade.

No entanto, este modelo "Pay or Okay" chamou a atenção de grupos de consumidores que alegaram que a empresa força os utilizadores a "consentirem com o processamento dos seus dados para fins publicitários pela empresa ou pagarem para não serem apresentados publicidade".

A boa notícia é que o pacote sem publicidae do Facebook e do Instagram na União Europeia poderá custar cerca de 40% menos num futuro próximo. Agora é relatado que a Meta ofereceu-se para reduzir o preço da assinatura de 9,99 euros para 5,99 euros, respondendo às preocupações dos reguladores europeus.

Meta quer assim ajustar-se às regras impostas na Europa

A Meta cobra 9,99 €/mês na web ou 12,99 €/mês nas apps Android e iOS e afirma que os preços estão alinhados com outras plataformas como o YouTube, Spotify e Netflix. A informação existente relata que a Meta ofereceu-se para reduzir a taxa de assinatura antes e agora negoceia com as autoridades sobre este tema.

Embora uma taxa mensal possa dar aos utilizadores a opção de melhorar a sua privacidade, é provável que os dados destes ainda possam ser recolhidos. Estes vão servir para fins diferentes da publicidade nas plataformas da Meta, segundo a Organização Europeia do Consumidor (BEUC).

Esta é uma boa notícia, visto que torna mais acessíveis estes pacotes que removem a publicidade do Facebook e do Instagram. O ideal seria que não existisse pagamento associado a algo tão simples como a publicidade, mas esta faz parte de modelo de negócio da Meta e é uma forma de a empresa conseguir os seus lucros.