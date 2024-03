Apple acha que 128 GB no iPhone é “muito espaço de armazenamento”

A questão sobre quanto espaço de armazenamento os smartphones devem ter não é nova e a Apple e o iPhone já passaram por ela. É cada vez mais simples ter equipamentos com muito espaço, disponível para fotografias, apps e mais. Agora, a Apple revelou um vídeo onde mostra que 128 GB é "muito espaço de armazenamento", algo que nem todos concordam.

.

128 GB no iPhone é "muito espaço de armazenamento"

A escolha de um smartphone passa, também, pela escolha do armazenamento que queremos ter disponível. As diferenças de preço são muito próximas e é normal optar-se por valores de espaço mais elevados, com marcas a oferecer muitas vezes a atualização gratuita para valores mais elevados.

Nete contexto, e para enaltecer as qualidades do iPhone, a Apple lançou agora um vídeo dedicado ao seu smartphone. Neste, a empresa afirma que o iPhone 15, que começa a sua oferta com 128 GB, tem “muito espaço de armazenamento para muitas fotografias” na descrição.

Esta peça, que segue a linha de muitos outros vídeos da Apple, mostra um utilizador prestes a apagar as suas fotografias do seu iPhone. Nesse momento os presentes na imagem começam a cantar numa tentativa bem-sucedida de impedi-lo de tomar esse passo.

Apple acaba por ficar longe da oferta do Android

A questão é ver a Apple a enaltecer este espaço de armazenamento básico do iPhone, que começa nos 128 GB. No universo Android, onde há muito tempo que se passou esta barreira, o padrão dos smartphones está já nos 265 GB de espaço de armazenamento.

Os 128 GB de armazenamento já não representam nada de especial e há alguns anos que assim o é. Embora se possa argumentar que a Apple tem como alvo deste vídeo os proprietários de qualquer iPhone mais antigo, presos aos 64 GB de armazenamento, essa ideia cai por terra porque a Apple abandonou os 64 GB de espaço de armazenamento em 2021 com o iPhone 13.

A Apple tem por norma focar-se no seu universo ignorando o que a concorrência e o mercado tem como padrão, mas este cenário do armazenamento mostra como a empresa poderá estar equivocada. A mudança feita veio tarde e deixou o iPhone muito longe do que a concorrência oferece há já mito tempo.