Com a funcionalidade SOS emergência, pode pedir ajuda de forma rápida e fácil e avisar os seus contactos de emergência a partir do Apple Watch.

Como funciona

Quando faz uma chamada com o SOS emergência, o Apple Watch liga automaticamente para os serviços de emergência locais e partilha a sua localização com os mesmos.

Quando a chamada termina, o Apple Watch envia uma mensagem de texto com a sua localização atual aos seus contactos de emergência, a menos que cancele esta opção. Durante um determinado período de tempo após ter ativado o modo SOS, os seus contactos de emergência recebem atualizações sempre que a sua localização mudar. Saiba como adicionar contactos de emergência.

O SOS emergência requer uma ligação de rede móvel ou Chamadas por Wi-Fi com uma ligação à Internet através do Apple Watch ou de um iPhone que se encontre por perto.

Em alguns países e regiões, poderá ter de escolher o serviço de emergência de que necessita. Por exemplo, na China continental, pode ligar à polícia, aos bombeiros ou ao serviço de ambulâncias. Se tiver um Apple Watch Series 5 ou posterior (GPS + Cellular) ou Apple Watch SE ou posterior (GPS + Cellular), o relógio também pode contactar os serviços de emergência locais quando estiver a viajar noutros países ou regiões.

Como contactar os serviços de emergência no Apple Watch

Mantenha premido o botão lateral do relógio (o botão abaixo da Digital Crown) até aparecer o nivelador da Chamada de emergência.

Arraste o nivelador da Chamada de emergência para iniciar a chamada imediatamente. Em alternativa, pode continuar a premir o botão lateral; após uma contagem decrescente, o relógio liga automaticamente para os serviços de emergência.

Utilizar a Deteção de acidente e Deteção de queda para pedir ajuda

Se tiver um Apple Watch Series 8 ou posterior, Apple Watch SE (2.ª geração) ou Apple Watch Ultra ou posterior com a versão mais recente do watchOS, o dispositivo pode ligar para os serviços de emergência e enviar uma mensagem de texto para os contactos de emergência quando for detetado um acidente rodoviário. Saiba mais sobre como utilizar a Deteção de acidente no Apple Watch para pedir ajuda em caso de acidente.

A Deteção de queda no Apple Watch Series 4 ou posterior e no Apple Watch SE ou posterior pode ligar para os serviços de emergência quando for detetada uma queda grave.

Desativar a marcação automática

Pode alterar as definições de modo a que, ao manter premido o botão lateral, não ligue automaticamente aos serviços de emergência:

Abra a app Apple Watch no iPhone e, em seguida, toque no separador O meu relógio.

Toque em SOS emergência.

Desative a opção "Manter carregado para marcar".

Se desativar esta definição, pode continuar a utilizar o nivelador Chamada de emergência para efetuar uma chamada.

Terminar uma chamada que iniciou acidentalmente

Se iniciar acidentalmente a contagem decrescente do SOS de emergência, basta soltar o botão lateral.

Se a chamada tiver sido efetuada, mas não necessitar dos serviços de emergência, não desligue. Aguarde até que um operador atenda a chamada e explique que não precisa de ajuda. A seguir, o relógio pergunta se continua a pretender enviar uma mensagem de texto para os seus contactos de emergência. Toque em Não se pretender cancelar a mensagem de texto.

Parar de partilhar a localização

Após a chamada de emergência, o seu Apple Watch irá lembrar a cada quatro horas que a sua localização está a ser partilhada com os contactos de emergência. Toque em Deixar de partilhar na notificação para parar de partilhar a sua localização.

Chamadas de emergência internacionais

O Apple Watch Series 5 e posterior (GPS + Cellular) e o Apple Watch SE e posterior (GPS + Cellular) podem contactar os serviços de emergência locais quando estiver noutro país ou região. Quando inicia uma chamada SOS emergência no estrangeiro, o relógio estabelece ligação aos serviços de emergência locais, mas poderá não conseguir enviar a sua localização nem uma mensagem de texto para os seus contactos de emergência.

Em alguns países e regiões, as chamadas de emergência internacionais funcionam mesmo que não tenha configurado o serviço de rede móvel no relógio. Saiba que países e regiões estão abrangidos.

Tal como acontece quando utiliza o SOS emergência no seu país ou região, o iPhone tem de estar por perto se o Apple Watch não for um modelo com rede móvel.