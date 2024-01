“Histórico de ligações”: Facebook arranjou nova forma de recolher os dados dos utilizadores

O Facebook está a introduzir uma funcionalidade que, apesar de recente, já está a suscitar desagrado. Entenda o "link history" (em português, "histórico de ligações"), a nova forma de a rede social rastrear os sites que visita dentro da aplicação.

À medida que os legisladores introduzem regulamentações tecnológicas e exigem mais privacidade e segurança dentro das redes sociais e das aplicações, a Meta está a procurar novas formas de preservar o seu império de recolha de dados.

Recentemente, a empresa lançou o "histórico de ligações", um recurso que cria um repositório de todas as ligações acedidas pelo utilizador a partir da aplicação móvel do Facebook.

Apesar de poderem optar por não ver esse histórico recolhido, ele está ativado por predefinição. O Facebook, contudo, alega eliminá-lo no prazo de 90 dias, se o utilizador desativar a definição.

No Centro de Ajuda do Facebook, a Meta esclarece que "esta funcionalidade está a ser introduzida gradualmente a nível global e pode não estar disponível na tua localização". Mais, revela que o "histórico de ligações" está disponível na app Facebook para Android e iOS.

O histórico de ligações é uma lista de sites aos quais acedeste no browser móvel do Facebook nos últimos 30 dias.

Podes optar por ativar ou desativar o histórico de ligações a qualquer momento. Quando o histórico de ligações está ativado, quaisquer ligações nas quais tocaste no Facebook e às quais acedeste no browser móvel do Facebook vão ser guardadas aqui durante 30 dias. Nota: as ligações às quais acedeste em conversas no Messenger não são guardadas no histórico de ligações.