Uber e Lyft vão pagar aos condutores cerca de 30€ por hora, mais benefícios e proteções

Conforme um acordo anunciado na quinta-feira pela Procuradora-Geral do Massachusetts, Andrea Campbell, os motoristas da Uber e da Lyft vão receber um salário mínimo de 32,50 dólares (cerca de 30 euros) por hora, num compromisso que inclui, também, uma série de benefícios e proteções.

Segundo avançado pela Associated Press, as duas empresas serão obrigadas a pagar um total de 175 milhões de dólares ao estado americano para resolver as alegações de que as empresas violaram as leis salariais e de horário de trabalho de Massachusetts. A maioria do valor será distribuído pelos atuais e antigos condutores.

A Procuradora-Geral do Massachusetts partilhou que o acordo resolve um problema que dura há vários anos e envolve as duas empresas, acabando, além disso, com a ameaça da sua tentativa de reescrever a legislação laboral do estado através de uma iniciativa de votação proposta para 2024. Segundo explicou, esta questão teria resultado em proteções inadequadas para os motoristas e um padrão de ganhos que não garantiria um salário mínimo.

A iniciativa de votação, que vinha a ser promovida pelas empresas, procurava classificar os motoristas como trabalhadores independentes elegíveis para alguns benefícios, mas Campbell explicou que o acordo a que chegaram agora acaba com essa ameaça.

Durante anos, essas empresas pagaram mal aos seus motoristas e negaram-lhes benefícios básicos. O acordo de hoje responsabiliza a Uber e a Lyft, e fornece aos seus motoristas, pela primeira vez em Massachusetts, salário mínimo garantido, licença médica remunerada, seguro de acidentes de trabalho e estipêndios de saúde.

Disse Campbell, numa declaração por escrito, partilhando que o acordo oferece "salários e benefícios históricos para corrigir os erros do passado e garantir que os motoristas sejam pagos de forma justa no futuro".

Motoristas da Uber e da Lyft com melhores condições de trabalho, nos EUA

Numa declaração, a Lyft afirmou que o acordo resolve uma ação judicial que foi recentemente a julgamento e evita a necessidade de uma campanha de iniciativa eleitoral em novembro.

Mais importante ainda, é uma grande vitória numa ação de vários anos dos motoristas de Bay State para garantir o seu direito de permanecerem independentes, ao mesmo tempo que ganham acesso a novos benefícios.

Na mesma linha, a Uber comunicou o acordo como "um exemplo de como deve ser o trabalho independente e flexível com dignidade no século XXI".

Ao aproveitarmos esta oportunidade, resolvemos responsabilidades históricas através da construção de um novo modelo operacional que equilibra a flexibilidade e os benefícios.

Escreveu a Uber, alegando que "isto permite que tanto a Uber como Massachusetts avancem de uma forma que reflete o que os condutores querem e demonstra a outros estados o que é possível alcançar".

Por via deste novo acordo, os motoristas passarão a contar com os seguintes benefícios: