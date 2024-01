Prepare o seu escritório para o novo ano

O início de um novo ano acarreta uma infinidade de resoluções que acabam por ficar esquecidas "dentro de uma gaveta", e que não passam de planos que nunca ganharam vida. Se passa horas a trabalhar no seu escritório e está a adiar as melhorias que tem planeadas há tanto tempo, não deixe que 2024 seja uma réplica do ano que agora finda.

A lista de resoluções para o novo ano pode, em alguns casos, depender de um pequeno empurrão ou de conseguir o espaço certo para deixar a magia acontecer. O cenário ideal é, em muitos casos, aquilo que necessita para pôr em prática os objetivos que desenhou no papel.

Sejam quais forem as suas metas ou objetivos para 2024, é importante ter o espaço ideal para conceber essas resoluções e poder vê-las ganharem vida. As metas podem ser ambiciosas, os objetivos podem estar a um elevado nível, mas um espaço dedicado onde pode, confortavelmente, esboçar e acompanhar tudo aquilo que se propõe fazer no novo ano, é um ótimo ponto de partida. Haverá melhor forma do que traçar objetivos, numa sala que o impele a dar o melhor de si?

O escritório à sua imagem

Analisemos, portanto, os vários elementos e acessórios que precisa alterar, para ter um novo espaço, na sua casa, ideal para acompanhar cada uma das suas resoluções de novo ano.

O escritório, seja qual for a decoração, deve ser um espaço acolhedor e convidativo, que o leve a embrenhar-se nas suas tarefas e realizações, de uma forma mais organizada, mais motivada e mais focada. É importante mencionar que o mobiliário de escritório ideal pode operar um verdadeiro milagre na concretização e planeamento de metas e objetivos.

Imagine-se instalado numa cadeira de escritório confortável, com uma secretária super organizada e preenchida com os devidos acessórios, numa divisão acolhedora, que reflete o seu gosto e o apazigua, como só os espaços ideais conseguem fazer.

Ao redecorar o seu escritório, para o novo ano que se aproxima, deve considerar o seguinte mobiliário:

Secretária : o móvel central da divisão. As dimensões, o material, a cor e as configurações devem ser tidas em consideração. A compra de uma nova secretária deve ter em conta o espaço disponível, já que é a partir deste móvel que irá construir o restante cenário.

: o móvel central da divisão. As dimensões, o material, a cor e as configurações devem ser tidas em consideração. A compra de uma nova secretária deve ter em conta o espaço disponível, já que é a partir deste móvel que irá construir o restante cenário. Cadeira : uma cadeira com rodas ou pés fixos, com apoio de braços ou de cabeça, são alguns dos pontos a analisar. Acresce o tipo de material, a cor ou a altura, para fazer par com a secretária. Uma boa cadeira de escritório é o primeiro passo para se sentir confortável.

: uma cadeira com rodas ou pés fixos, com apoio de braços ou de cabeça, são alguns dos pontos a analisar. Acresce o tipo de material, a cor ou a altura, para fazer par com a secretária. Uma boa cadeira de escritório é o primeiro passo para se sentir confortável. Mesa de apoio : considere uma pequena mesa de apoio, para os classificadores ou a máquina do café. Uma escolha que vai ter em conta a secretária e a cadeira, para não destoar do ambiente que começa a criar-se.

: considere uma pequena mesa de apoio, para os classificadores ou a máquina do café. Uma escolha que vai ter em conta a secretária e a cadeira, para não destoar do ambiente que começa a criar-se. Estantes: em função do espaço e para arrumar e organizar documentos ou livros, uma ou duas estantes são o ideal, para criar um ambiente de escritório funcional e organizado. O tipo de material vai depender do material do mobiliário escolhido para a secretária e a mesa de apoio.

Estas são as peças de mobiliário mais evidentes. Poderá haver ainda um conjunto de móveis que pode também considerar, como bancos ou sofás, por exemplo. Tudo vai depender do espaço disponível.

Dar cor ao escritório

Escolhidos os móveis que ocuparão o novo espaço, é importante considerar dar-lhe um pouco de cor e aproximá-lo dos seus gostos e preferências pessoais. Para tal, devem entrar em linha de consideração alguns objetos e acessórios, como tapetes, plantas, mantas, quadros e outros elementos decorativos.

Os essenciais da vidaXL

Na vidaXL encontrará uma extensa variedade de mobiliário, decoração de casa, móveis de jardim e outras categorias de produtos, que são sempre de alta qualidade a preços muito baixos. Com foco na satisfação do cliente, a vidaXL oferece um excelente atendimento ao cliente, contribuindo para uma irrepreensível reputação entre os consumidores.

