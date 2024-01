Questão: usa a TDT para ver conteúdos televisivos?

A Televisão Digital Terrestre, conhecida sobretudo como TDT, é no fundo a televisão portuguesa gratuita para todos. Mas, com tanta oferta de canais por parte das operadoras, assim como a crescente utilização de sistemas de streaming, na nossa questão desta semana queremos que nos diga se usa a TDT para ver conteúdos televisivos. Participe!

A TDT foi lançada no dia 29 de abril de 2009 e surgiu como uma resposta para a necessidade da população ter acesso a vários canais da televisão portuguesa de forma gratuita, sem a necessidade de estarem dependentes do contrato com uma das operadoras de telecomunicações do país.

Na altura do lançamento, o sistema foi útil para muitas pessoas do nosso país e, aos poucos, foi também recebendo mais alguns canais de forma a diversificar a oferta televisiva. Neste momento estão disponíveis os seguintes canais: RTP 1, RTP 2, SIC, TVI, RTP Açores/RTP Madeira, ARTV, RTP 3 e RTP Memória.

Contudo, nos dias que correm existe muita oferta por parte das operadoras e existem também vários serviços de streaming, como a popular Netflix, que nos permitem ter acesso a um sem fim de conteúdos que podemos ver a partir de diversos dispositivos, sem nos cingirmos à televisão. Neste sentido, os dados recentes divulgados pela ANACOM mostram que apenas 8% das famílias em Portugal usam exclusivamente a TDT, sendo que a esmagadora maioria das famílias (97,8%) dispunha de serviço de TV no terceiro trimestre de 2023.

Assim sendo, digam-nos então se usa a TDT para ver conteúdos televisivos. Podem votar a partir da sondagem que deixámos de seguida.

