É fã de filmes e séries e tem uma TV modesta? Um projetor Wanbo pode mudar a sua sala

Ter um projetor em casa é cada vez mais acessível e a experiência de utilização é fantástica. Se tem uma TV modesta e está a pensar trocar, possivelmente um projetor poderá ser o caminho a seguir. Conheça duas opções da Wanbo.

Um projetor pode ser utilizado com vários propósitos. Desde tornar uma sala numa sala de cinema, ajudar em apresentações, servir para festas de karaoke ou mesmo para ter num estabelecimento público, hoje em dia é fácil e económico ter um projetor, e transportá-lo inclusivamente com comodidade para qualquer local.

Já falámos algumas vezes da marca Wanbo, conhecida pela produção de projetores de qualidade a preços competitivos. Foi criada em 2018 e é uma das marcas apoiadas pela Xiaomi, que segue muito do seu cunho.

Recentemente, lançou uma nova gama de projetores, evoluídos tecnologicamente e com uma nova nomenclatura. Conheça o Wanbo Mozart 1 Pro e o Wanbo DaVinci 1 Pro.

Wanbo Mozart 1 Pro

O Mozart 1 Pro é um projetor com o formato semelhante ao já bem conhecido T2 Max da Wanbo, embora de maior dimensão. Projeta uma imagem com resolução nativa 1080p, mas com suporte de reprodução de conteúdo 4K.

Tem um conjunto ótico de nova geração, chamado PixelPro 5.0, de alto brilho, equilíbro luminoso, eficiente e silencioso. Consegue, portanto, um brilho de 900 ANSI lumens, com um contraste máximo de 3000:1 e gama de cores DCI-P3 90%.. Tem ainda funcionalidades ajudadas pela AI, nomeadamente o foco automático, correção da forma da imagem, ajuste do tamanho da imagem e evita obstáculos de forma inteligente.

Tem certificação Widevine DRM L1, portanto, é compatível com todas as plataformas de streaming de conteúdos. Traz o Android TV 11.0 com assistente Google, tem modo de jogo e ainda inclui 2 altifalantes de 8W cada. Suporta ligações Bluetooth e Wi-Fi.

O projetor LED Wanbo Mozart 1 Pro está disponível por 349€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto NNNWBMOZT1P. O envio é feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida e gratuita.

Wanbo Mozart 1 Pro

Wanbo DaVinci 1 Pro

Este é um projetor mais económico, mas ainda assim com funcionalidades muito competitivas para a gama.

Tem também resolução nativa de 1080p, com suporte para reprodução de conteúdos 4K, e é capaz de um brilho máximo de 600 ANSI lumens. O conjunto ótico é também o PixelPro 5.0.

A imagem adapta-te de forma inteligente, incluindo também foco automático, correção de forma, alinhamento inteligente e evita obstáculos, de forma a conseguir a imagem mais limpa e retangular possível.

Traz certificação Widevine L1, que lhe permite reproduzir conteúdos de todos os serviços de streaming, e tem o sistema operativo Android TV 11.

Como ligações, tem HDMI, USB e saída auxiliar de som, e sem fios tem Wi-Fi e bluetooth. O som é reproduzido por 2 altifalantes de 8W.

O projetor LED Wanbo DaVinci 1 Pro está disponível por apenas 259€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto NNNWBDV1P. Também neste caso, o envio é feito a partir de armazém europeu, e tem ainda a oferta de uma coluna bluetooth Tronsmart Trip, no valor de 29,80€.

Wanbo DaVinci 1 Pro