General Motors tem um plano para convencer os fãs de carros a comprarem elétricos

Os carros elétricos comportam muitos senãos, especialmente para os fãs dos chamados "carros a sério". Por sabê-lo, a General Motors tem um plano para convencer os entusiastas a aceitarem (e comprarem) automóveis movidos a bateria.

Apesar das alternativas de que o mercado já dispõe, os carros elétricos estão estacionados sob uma nuvem de ceticismo e estereotipo. São carros mecanicamente diferentes dos, ainda, tradicionais e não correspondem à expectativa de condução dos fãs de automóveis.

Já conhecemos algumas soluções para este problema emocional, que prende os proprietários aos carros com motor de combustão interna, procurando todas elas aproximar os modelos elétricos da sensação descrita pelos condutores de carros convencionais.

Em mais uma tentativa, a General Motors parece estar a desenvolver um pedal de embraiagem para executar as transmissões dos veículos elétricos.

De facto, depois das preocupações com o carregamento e a ansiedade da autonomia, o maior problema apontado pelos fãs de automóveis é a condução, que perde toda a dinâmica por ser automática, com um pedal único, com travagem regenerativa e sem uma caixa de velocidades que dê, ao condutor, todo o controlo.

De acordo com as patentes registadas pela General Motors, o plano passará por desenvolver um novo tipo de acionamento da embraiagem para os seus futuros modelos elétricos, melhorando as transmissões encontradas em veículos elétricos de alto desempenho.

Neste documento, a GM discute a utilização de um mecanismo hidráulico para operar uma embraiagem em transmissões automáticas utilizadas em carros elétricos. Um controlador variaria a pressão do fluido no mecanismo, que, por sua vez, moveria um pistão que abriria ou fecharia a embraiagem, dependendo do que o condutor determinasse como melhor num determinado cenário.

Lê-se na patente da General Motors, onde a empresa diz que "esta configuração seria mais simples do que as transmissões automáticas convencionais, algo que seria possível devido à necessidade de um motor elétrico para menos mudanças de velocidade".

Além disso, a General Motors explica que evitaria "instabilidades no motor elétrico" inerentes a outros tipos de operação da embraiagem.

A patente, que foi publicada no início deste mês, descreve, conforme partilhado pelo GM Authority, que a nova embraiagem melhoraria a "eficiência e o desempenho" dos futuros modelos elétricos da General Motors, uma vez que daria ao condutor "um controlo preciso sobre o funcionamento da embraiagem".

Ter controlo adicional sobre a transmissão ligada a um motor elétrico permitiria aos condutores fazer ajustes em tempo real nos seus automóveis e asseguraria mudanças de velocidade muito mais suaves em alguns modelos.

De ressalvar que esta solução está, apenas, descrita numa patente, pelo que pode não chegar aos carros elétricos da General Motors.

